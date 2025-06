Opération Marhaba 2025 : Dispositif renforcé à l’aéroport Fès-Saïss

En cette période estivale marquée par le retour des Marocains du monde, l’aéroport Fès-Saïss déploie un dispositif renforcé pour garantir un accueil et des conditions de transit, dans le cadre de l’opération Marhaba 2025.

Soutenue par la Fondation Mohammed V pour la solidarité, cette opération voit la coordination renforcée entre les partenaires aéroportuaires, en vue d’accélérer les procédures, fluidifier les circuits de sécurité et de douane, ainsi que de garantir une meilleure orientation des passagers dès leur arrivée.

Dans une déclaration à la MAP, le chef de division technique et navigation au sein de l’aéroport Fès-Saïss, Mohammed Eladdouli a relevé que l’aéroport a déployé d’importants moyens humains, logistiques et techniques dans le cadre de l’opération Marhaba 2025.

Il a également mis en avant le renforcement des équipes chargées de l’orientation et de l’accueil, afin de garantir des services de qualité à la hauteur des attentes des voyageurs, précisant que parmi les principales mesures déployées, l’organisation fluide du flux des passagers, la mise en place de dispositifs adaptés aux personnes en situation de handicap, le respect rigoureux des délais de remise des bagages, ainsi que l’activation de l’ensemble des services commerciaux (kiosques de presse, pharmacies, restaurants, cafés, bureaux de change), en adéquation avec les horaires des vols et avec un affichage clair et transparent des tarifs.

L’Office nationale des aéroports (ONDA), a-t-il poursuivi, met par ailleurs à la disposition des voyageurs plusieurs canaux de communication et d’assistance, notamment le site officiel www.onda.ma, le centre d’appel 080 1000 224 disponible 24h/24 et 7j/7, ainsi que ses comptes officiels sur les réseaux sociaux, permettant une interaction immédiate avec les passagers.

Placée sous la Présidence effective de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cette vingt-cinquième édition de l’opération Marhaba est marquée par la mise en place de nouveaux espaces nationaux, au niveau des aéroports de Laâyoune et Dakhla, portant à vingt-six le nombre total des sites d’accueil Marhaba.

Vingt espaces sont ainsi opérationnels au Maroc. Ils se situent dans les ports de Tanger Med, Tanger Ville, Al Hoceïma et Nador Bni Nsar, dans les aéroports de Casablanca Mohammed V, Rabat-Salé, Oujda Angad, Nador, Agadir Al Massira, Fès Saïss, Marrakech Menara, Tanger Ibn Battouta, Laâyoune Hassan 1er, Dakhla, dans les aires de repos Méditerranée, Jebha, Tazaghine et Smir M’Diq ainsi qu’au niveau des postes frontaliers de Bab Sebta et Mellila.

A l’étranger, six espaces Marhaba sont situés au niveau des ports européens de Gênes (Italie), Sète et Marseille (France), Motril, Alméria et Algésiras (Espagne).

Les services d’assistance sociale et de prise en charge médicale, mis à disposition des membres de la communauté des Marocains résidant à l’étranger du 10 juin au 15 septembre, sont déployés dans l’ensemble de ces sites afin de les accompagner au mieux lors des phases d’arrivée et de retour.