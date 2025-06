L'UE annule une subvention de 3 M€ destinée au patrimoine juif du Maroc

Quatre jours après le déclenchement de la guerre à Gaza, l'Union européenne a brusquement annulé un appel de fonds de 3 millions d'euros destiné à préserver le patrimoine juif du Maroc, selon des sources citées par Israel Hayom. L'appel, lancé en septembre 2023, avait attiré des projets communautaires axés sur la sauvegarde de cimetières, des programmes culturels et l'histoire judéo-musulmane.

Les candidats qui avaient progressé dans les étapes initiales ont récemment été informés de l'annulation, ont rapporté les médias israéliens, mercredi. La lettre officielle de rejet, obtenue par Israel Hayom, ne donne aucune explication. Des sources marocaines ont souligné que «les projets n'avaient aucun lien avec la guerre à Gaza, le sionisme ou des événements politiques, mais visaient uniquement à préserver la culture juive marocaine».

Cependant, ceux qui connaissent la situation affirment que «le moment n'était pas neutre. Il a suivi la confrontation militaire et les changements dans les positions européennes sur Israël et les Palestiniens. Le message est clair : juif est politique, et politique est inacceptable».

Les dirigeants communautaires marocains ont critiqué l'UE pour avoir confondu l'identité juive avec le conflit israélo-palestinien, qualifiant cette décision d'«ignorance historique et de racisme».

«Cela punit des communautés pour une réalité géopolitique qu'elles n'ont pas créée et qu'elles ne peuvent pas contrôler. Ce n'est pas une politique ; c'est une projection au détriment de la préservation culturelle, de la vérité et de la justice», ont ajouté les sources.