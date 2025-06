H&S Invest Retail prend le contrôle de Mr Bricolage Maroc

Un rapprochement stratégique avec le groupe Mr Bricolage Maroc s’est opéré récemment avec H&S Invest Retail, qui acquiert 47,5% des actions et des droits de vote de la famille Benjelloun ainsi que des 37,5% des actions détenues par O Capital Group. Majid Benjelloun, administrateur directeur général de l’enseigne d’aménagement de l’habitat, acquiert 5% des actions «afin de renforcer sa participation au capital en la portant à 15%», a fait savoir un communiqué. L’opération est soumise à l’autorisation du Conseil de la concurrence.

Cette alliance avec la filiale de H&S Invest Holding que détient Moncef Belkhayat a vocation à hisser Mr Bricolage Maroc à une «position de référence» sur le marché national, au sein duquel l’enseigne compte déjà 11 magasins et un chiffre d’affaires annuel de 400 millions de dirhams. «Ce partenariat s’inscrit dans une volonté claire d’accélérer sa transformation digitale, d’étendre sa présence territoriale et d’optimiser ses opérations», ajoute la même source.

L’objectif, en outre, est de mutualiser les ressources logistiques et numériques, optimiser les investissements immobiliers et commerciaux, accélérer la stratégie omnicanale et déployer plus rapide de nouveaux points de vente. Avec cette dynamique, H&S Invest Retail poursuit ainsi son développement dans le retail après Monoprix et Venezia Ice, dans une démarche de «croissance durable, à forte valeur ajoutée».

Selon Majid Benjelloun, ce partenariat représente une opportunité pour digitaliser l’offre et «conquérir de nouveaux marchés», tout en préservant l’ADN» de la marque. «Notre ambition est d’apporter à Mr Bricolage Maroc les moyens nécessaires pour devenir la référence incontournable dans l’aménagement, la décoration et l’entretien de l’habitat, grâce à une gestion moderne, agile et tournée vers l’avenir», a-t-il indiqué.