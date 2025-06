Rougeole : Les Pays-Bas alertent sur la faible vaccination parmi les familles marocaines

L'Institut national néerlandais pour la santé publique (RIVM) a tiré la sonnette d'alarme concernant la baisse des taux de vaccination parmi les parents marocains vivant aux Pays-Bas, ce qui contribue à une augmentation inquiétante des cas de rougeole.

Dans un rapport récent, le RIVM a indiqué que depuis 2013, la couverture vaccinale chez les enfants d'origine marocaine a chuté de manière significative, passant de 95% à 65%. Une tendance similaire a été observée parmi les parents turcs aux Pays-Bas, avec une couverture vaccinale chez les enfants d'origine turque passant de 96% à 79%.

Cette baisse a entraîné plus de 100 hospitalisations, impliquant principalement des enfants non vaccinés, et un total de 437 cas confirmés de rougeole jusqu'à présent cette année, soit plus du double du chiffre de l'année dernière qui était de 204. Les experts soulignent qu'un taux de vaccination supérieur à 95% est nécessaire pour prévenir les épidémies.

La tendance est particulièrement marquée dans les zones urbaines avec de grandes populations marocaines et turques, comme La Haye, où certains quartiers rapportent une couverture de 60%. Selon Hilbert Bredemeijer, adjoint au maire de La Haye pour l'éducation, la jeunesse, les sports et les services, la méfiance croissante envers le gouvernement, la désinformation, les barrières linguistiques et la pression des pairs sont des facteurs clés qui alimentent l'hésitation à la vaccination.

Le Maroc lui-même a connu une forte augmentation des cas de rougeole, ce qui a incité à une campagne nationale de vaccination. Le pays a signalé 20 000 cas au cours de l'année et demie écoulée. Aux Pays-Bas, de nombreux cas ont été liés à des infections importées du Maroc.