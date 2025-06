Le Maroc participe à la Conférence parlementaire sur le dialogue interconfessionnel

Les travaux de la deuxième Conférence parlementaire sur le dialogue interconfessionnel se sont ouverts, jeudi à Rome, sous le thème «Renforcer la confiance et susciter l'espoir pour bâtir notre avenir commun», avec la participation du Maroc

Présidée par Ahmed Touizi, du groupe Authenticité et modernité (PAM), la délégation marocaine de la section de la Chambre des représentants au sein de l'Union interparlementaire (UIP) est composée de Mustapha Raddad, du Rassemblement national des indépendants (RNI), Ahmed El Aaleme, du groupe Istiqlalien de l’unité et de l’égalitarisme, et de Khaddouj Slassi, du groupe socialiste (opposition ittihadie).

Cette conférence est marquée par la participation des présidents de parlement et des parlementaires, aux côtés de représentants de religions, de gouvernements, des institutions des Nations unies, d’organismes internationaux, d’organisations confessionnelles et de la société civile, outre des experts et des académiciens.

Cette rencontre internationale vient couronner le grand succès de la première Conférence parlementaire sur le dialogue interconfessionnel, tenue en juin 2023 à Marrakech et sanctionnée par la Déclaration éponyme, laquelle avait souligné l'importance de renforcer le dialogue interconfessionnel en tant qu'outil essentiel pour promouvoir l’inclusion et la coexistence pacifique, tout en consacrant l’Etat de droit.

Au programme de la Conférence de Rome, organisée par l’UIP et le parlement italien, en coopération avec l’organisation 'Religions for peace, figurent plusieurs séances thématiques au cours desquelles les participants plancheront sur les principales recommandations de la Déclaration de Marrakech, tout en définissant les grandes lignes et les orientations d'actions communes.