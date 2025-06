Casablanca : Nostalgia lovers festival revient pour une deuxième édition

La deuxième édition du festival Nostalgia lovers se tiendra du 3 au 6 juillet 2025 à Casablanca, pour un rendez-vous renouvelé avec la musique rétro et la pop culture, dans un cadre rassembleur et intergénérationnel. Au cœur du Go Vélodrome, la programmation s’annonce riche et variée, promettant un événement inédit qui fait la part belle aux tubes intemporels, aux souvenirs et aux icônes mémorables, a fait savoir le porte-parole du festival, Othman Benabdeljelil, lors d’une conférence de presse.

Le site de cette édition s’étend sur plus de 15 000 m² d’espace scénographiés «et une scène principale de plus de 40 mètres de largeur», prêt à «accueillir plus de 25 000 festivaliers sur les trois jours». Au-delà de la musique, il s’agit d’une «véritable plongée au cœur des décennies cultes», promettent encore les organisateurs.

Pour clore cette édition, le festival innove par ailleurs le Brunch Nostalgia «Olé Nostalgia».