Le Maroc et les États-Unis signent un nouvel accord pour renforcer la sécurité du fret

Le Maroc et les États-Unis ont signé, mardi, un nouvel accord bilatéral pour renforcer la sécurité des cargaisons dans le cadre de l'Initiative de sécurité des conteneurs (CSI), visant à faciliter le volume croissant des échanges commerciaux entre les deux pays.

La cérémonie à Rabat a réuni Donald Conroy, directeur exécutif de l'U.S. Customs and Border Protection (CBP), Abdellatif Amrani, directeur général de l'Administration des douanes et impôts indirects du Maroc, et la chargée d'affaires américaine Aimee Cutrona, selon un communiqué de presse.

L'accord CSI renforce la coopération en matière d'application de la loi entre les deux pays en améliorant le partage d'informations et les capacités de ciblage des cargaisons pour détecter les infractions douanières et les menaces potentielles. Les ports de Casablanca et Tanger Med, centraux pour le commerce et le développement du Maroc, joueront un rôle clé dans cette initiative.

Lancée initialement en 2002 en réponse aux attentats du 11 septembre, la CSI repose sur un modèle de présélection basé sur les risques pour identifier les cargaisons à haut risque avant leur départ des ports étrangers vers les États-Unis. Elle fonctionne grâce à des partenariats avec des agences douanières du monde entier.

Le nouvel arrangement s'appuie sur un accord d'assistance mutuelle en matière douanière signé en 2013 entre les deux gouvernements, qui fournit déjà un cadre légal pour l'échange de preuves afin de prévenir et d'enquêter sur les infractions douanières.