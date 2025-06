Afrique : Après l’Ethiopie le Maroc signe un accord militaire avec le Rwanda

Le ministre délégué chargé de l’Administration de la Défense Nationale, Abdeltif Loudyi, et son homologue rwandais, Juvenal Marizamund, ont signé ce mercredi 18 juin à Rabat un accord de coopération militaire.

Ce partenariat englobe divers domaines, notamment la formation, l'entraînement et l'organisation d'exercices conjoints entre les Forces armées royales (FAR) et l'armée rwandaise, ainsi que le soutien logistique, l'assistance technique, la santé militaire et l'échange d'expériences et d'expertises dans des secteurs d'intérêt commun, précise l'Administration de la Défense Nationale dans un communiqué.

L'accord prévoit également la création d'une commission militaire mixte chargée de définir les axes de coopération et qui se réunira alternativement à Rabat et à Kigali.

Pour rappel, le Maroc a signé hier à Rabat un accord de coopération militaire avec l’Éthiopie.

Le Rwanda et l’Éthiopie reconnaissent encore la «république arabe sahraouie démocratique (RASD)». Cependant, cette reconnaissance n’a pas entravé le rapprochement, initié en 2016 par le roi Mohammed VI.