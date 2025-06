Le DG de l'IFC rencontre Aziz Akhannouch pour discuter du renforcement du secteur privé

Directeur général de la Société financière internationale (IFC), Makhtar Diop, et le chef du gouvernement marocain, Aziz Akhannouch. / Ph. Makhtar Diop- X

Le directeur général de la Société financière internationale (IFC), Makhtar Diop, a rencontré mardi le chef du gouvernement marocain, Aziz Akhannouch, lors d’une visite de quatre jours visant à réaffirmer l’engagement de l’instance à soutenir le pays. La visite, qui se déroule du 17 au 20 juin, a pour objectif de consolider un partenariat de longue date et de clarifier les priorités pour stimuler la croissance économique, à travers un rôle renforcé du secteur privé.

Lors de leur rencontre, Diop et Akhannouch ont discuté de «travailler à construire un secteur privé plus dynamique, inclusif et résilient, riche en opportunités pour les Marocains».

Très heureux de m'être entretenu avec M. Aziz Akhannouch, Chef du gouvernement du #Maroc, pour réaffirmer l’engagement d’@IFC_fr à intensifier son appui au pays. Ensemble, nous œuvrons à bâtir un secteur privé plus dynamique, inclusif et résilient, riche en opportunités pour les… pic.twitter.com/5raxezptSL — Makhtar Diop (@Diop_IFC) 17 juin 2025

Le même jour, Diop a également eu des entretiens avec le président du groupe Saham, Moulay Hafid Elalamy. «De nombreuses pistes de collaboration ont été identifiées, avec une forte volonté de renforcer notre partenariat, notamment dans le secteur financier, tant au Maroc que sur l’ensemble du continent», a-t-il écrit sur X.

Diop, accompagné d’Ethiopis Tafara, vice-président de l’IFC pour l’Afrique, rencontrera également d’autres responsables clés, dont la ministre des Finances Nadia Fettah et le gouverneur de Bank Al-Maghrib, Abdellatif Jouahri.

Les entretiens mettront l’accent sur l’investissement dans des secteurs à fort potentiel tels que l’agriculture durable, les infrastructures, les services et les industries culturelles, ainsi que sur l’avancement de l’intégration régionale pour renforcer le rôle du Maroc en tant que hub de connectivité et d’innovation en Afrique, selon un communiqué de presse.

Il est également prévu de signer un accord pour accélérer la transformation numérique du Maroc, en vue de stimuler les opportunités économiques et la croissance inclusive.