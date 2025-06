ANEF : Les forêts de l’arganier au cœur de conventions pour une gestion durable

L’Agence nationale des eaux et forêts (ANEF) a renforcé le partenariat avec les usagers de l’arganeraie, en vue de promouvoir une gestion durable et participative. En marge de l’événement international tenu du 16 au 18 juin à Agadir, qui appuie les travaux du Forum des Nations unies sur les forêts (FNUF), deux conventions ont été signées en faveur de la «gestion communautaire» locale de ces espaces, en phase avec la stratégie nationale Forêts du Maroc 2020-2030.

Selon un communiqué, la première convention a été scellée avec la Fédération nationale des associations provinciales d’ayants droit, d’utilisateurs et de producteurs d’arganier (FNADEPA). Elle porte sur «la mobilisation des acteurs locaux pour la protection, la gestion et le développement durable de la réserve de biosphère de l’arganeraie, patrimoine naturel mondialement reconnu». Il s’agit ainsi de «renforcer les capacités locales, structurer les usagers autour de projets concertés, et promouvoir une économie verte au service des communautés rurales».

Dans ce même cadre, la FNADEPA aura «un rôle central dans la coordination des Organismes de développement forestier (ODF), en contribuant au renforcement de leurs capacités dans leurs zones d’intervention». En outre, elle participe à «l’organisation des usagers de la forêt d’arganier afin d’assurer le succès des programmes de réhabilitation et de reboisement conduits par l’ANEF», en collaboration avec les coopératives et associations partenaires.

La deuxième convention est signée par la direction régionale de l’ANEF à Souss-Massa et l’Association Ait Ouazghi Azghar pour le développement et la coopération. Elle a vocation à mettre en œuvre «un programme d’arrosage d’un périmètre de régénération d’arganier d’une superficie de 100 ha, situé dans la commune territoriale d’Aziar, province d’Agadir», en réponse à une demande de l’ONG.

Il s’agit ici d’un projet pilote de gestion sylvopastorale, pour «élargir les domaines d’intervention des associations et à renforcer leur rôle dans la préservation et le développement des forêts» en temps de sécheresse.