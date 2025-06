Equipes marocaines de football : La Sonasid et la FRMF scellent un partenariat stratégique

La Sonasid, leader de l’industrie sidérurgique au Maroc, et la Fédération royale marocaine de football (FRMF) ont annoncé, mardi à Salé, la signature d’un partenariat stratégique pluriannuel faisant de Sonasid un partenaire des équipes nationales marocaines de football.

La signature de ce partenariat stratégique a été annoncée lors d’une cérémonie organisée au Complexe Mohammed VI de football à Maâmora. Dans une déclaration à la presse, le directeur général de Sonasid, Ismail Akalay a exprimé sa fierté de «soutenir toutes les équipes nationales» et de contribuer au «rayonnement du football marocain». «Il s’agit également d’un partenariat pour notre jeunesse et pour le rayonnement du Maroc à l’international», a-t-il souligné.

Intervenant à l’ouverture de la cérémonie de présentation de ce partenariat, le secrétaire général de la FRMF, Tarik Najem a indiqué qu’il s’agit d’un partenariat important entre la fédération et la Sonasid. Il intervient dans le cadre de la politique et la stratégie de l’instance fédérale qui s’engage dans des partenariats institutionnels et avec des sponsors, dans la perspective de mettre en place un écosystème favorable au développement du football.

Il a relevé que le partenariat avec ce grand groupe industriel va permettre de travailler sur plusieurs projets pour le développement du ballon rond national et sa visibilité.