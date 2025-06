Salon de l’aéronautique du Bourget : Airbus veut renforcer sa présence au Maroc

L’avionneur européen Airbus souhaite renforcer sa présence au Maroc dont le secteur aérien présente «plein d’opportunités», a indiqué mardi le vice-président exécutif international du groupe, Wouter Van Wersch, à l’issue d’une réunion avec les membres de la délégation d’officiels représentant le Maroc à la 55e édition du Salon international de l’aéronautique et l’espace du Bourget, qui se tient en banlieue parisienne (16-22 juin).

Qualifiant d’«excellentes» les discussions avec les membres de la délégation marocaine, le responsable d’Airbus a relevé une volonté commune des deux parties de voir se renforcer davantage la présence du groupe et sa collaboration avec le Maroc où le constructeur européen compte près 2 000 employés depuis la récente acquisition de l’usine de Casablanca de Spirit AeroSystems.

Reçue au sein du stand Airbus, la délégation marocaine était composée notamment du ministre du Transport et de la logistique, Abdessamad Kayouh, du ministre de l’Industrie et du commerce, Ryad Mezzour, du ministre délégué chargé de l’Investissement, de la convergence et de l’évaluation des politiques publiques, Karim Zidane, et du directeur général de l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), Ali Seddiki.

Ryad Mezzour a rappelé, dans une déclaration similaire, les accords stratégiques liant le Maroc à Airbus, un des leaders mondiaux de l’aéronautique. «Airbus vient d’acheter l’usine Spirit qui fait des fuselages d’avions, notamment de l’A220 au niveau de Nouaceur», a-t-il dit, relevant que les deux parties œuvrent pour réaliser l’ambition de mettre en place «un assemblage final d’avions au Maroc».

De son côté, Karim Zidane a souligné que la rencontre avec les responsables d’Airbus intervient à point nommé, alors que le Maroc se prépare pour organiser de grands événements. Rappelant à cet égard que la compagne nationale Royal air Maroc (RAM) est en train de renforcer sa flotte d’avions de 50 à 200 appareils à l’horizon 2037, le ministre a souligné que pour «ce grand marché» qui suscite l’intérêt des leaders mondiaux, le gouvernement marocain insiste sur «un partenariat gagnant-gagnant».

Pour sa part, le directeur général de l’AMDIE a mis en avant les atouts du royaume. Dans le cadre du Salon du Bourget, l’AMDIE, en partenariat avec le Groupement des industries marocaines aéronautiques et spatiales (GIMAS), a mis en place un pavillon Maroc, qui accueille six entreprises marocaines, mettant en avant le savoir-faire et le dynamisme de l’industrie aéronautique nationale.

Le Maroc a réussi au cours des 20 dernières années à mettre en place une industrie aéronautique diversifiée, marquée par la présence de Boeing, Airbus, Safran, Hexcel, Eaton, Alcoa, Le Piston Français, Daher, Collins Aerospace, Pratt & Whitney.