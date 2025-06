Maroc : 3 000 exemplaires du coran imprimés en braille

Un accord a été signé, mardi à Rabat, entre l’Organisation alaouite pour la promotion des aveugles au Maroc (OAPAM) et la Fondation Mohammed VI pour l’édition du saint coran, en vue d’imprimer 3 000 exemplaires en braille destinés aux aveugles, tant au niveau national que continental.

Signée en présence des responsables des deux institutions, cette convention s’inscrit dans la continuité des efforts visant à permettre aux personnes en situation de handicap visuel d’accéder au savoir religieux et à promouvoir les valeurs d’inclusion et d’égalité des chances, indique un communiqué conjoint. Il s’agit de la troisième édition d’un partenariat solidement établi entre les deux parties.

L’accord prévoit l’impression gratuite de 3 000 exemplaires en braille, qui seront distribués aux aveugles et malvoyants dans l’ensemble des régions du Maroc ainsi qu’aux musulmans non‑voyants à travers le reste du continent africain.

Cette initiative figure parmi les priorités de la stratégie de l’OAPAM, présidée par la princesse lalla Lamia Essolh, visant la défense des droits des personnes aveugles et l’élargissement de leur participation pleine et entière à la vie religieuse et culturelle.

Elle constitue également un modèle de coopération institutionnelle exemplaire, reflétant la volonté de la Fondation Mohammed VI de diversifier les moyens de diffusion du livre saint, d’en garantir la lecture et la compréhension à l’ensemble des composantes de la société, y compris les personnes en situation de handicap visuel.