Défense : Le Maroc et l’Ethiopie signent un accord de coopération militaire

Le ministre délégué chargé de l’Administration de la Défense Nationale, Abdeltif Loudyi, a signé ce mardi 17 juin à Rabat un accord de coopération militaire avec son homologue éthiopienne, Mme Aysha Mohammed Mussa.

Ce partenariat stratégique entre Rabat et Addis-Abeba englobe la formation, l'entraînement, l'organisation d'exercices conjoints, ainsi que la recherche scientifique et la santé militaire. Il prévoit également l'échange d'expériences et d'expertises dans divers domaines d'intérêt, selon un communiqué de l’Administration de la Défense Nationale.

L'accord inclut la création d'une commission militaire mixte, chargée de définir les axes de coopération, qui se réunira alternativement à Rabat et à Addis-Abeba.

Pour rappel, la signature de cet accord était à l'ordre du jour de la visite de l'inspecteur général des Forces armées royales (FAR), le général Mohammed Berrid, à Addis-Abeba du 23 au 26 avril. Cette visite a été marquée par des entretiens avec le maréchal Birhanu Jula, chef d'État-Major des Forces de Défense Nationale Éthiopiennes.

Il est à noter que le maréchal Birhanu Jula Gelalcha s'était rendu au Maroc en août 2024 pour une visite de travail. Un mois auparavant, une délégation des FAR s'était rendue en Éthiopie. Addis-Abeba a accueilli, le 20 mai 2024, la première session des consultations politiques entre le Maroc et l'Éthiopie, coprésidée par l'ambassadeur Fouad Yazough, directeur général au ministère marocain des Affaires étrangères, et Mesganu Arga, ministre d'État éthiopien aux Affaires étrangères.

Le Maroc a nommé, le 12 mai, un attaché militaire auprès de son ambassade en Éthiopie.