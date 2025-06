Le Maroc nomme des attachés militaires au Kenya, Angola, Ethiopie, Argentine et Pakistan

Le Maroc renforce son réseau d’attachés militaires et leurs adjoints, déployés au sein des ambassades du royaume. Selon le Bulletin officiel du 9 juin, cette initiative concerne les représentations diplomatiques marocaines en Angola, Éthiopie, Kenya, Argentine et Pakistan.

Pour rappel, lors du conseil des ministres présidé par le roi Mohammed VI le 12 mai, un décret portant sur le statut des attachés militaires, de leurs adjoints et d'autres personnels militaires a été adopté.

La présence de trois pays africains sur cette liste illustre l'excellence des relations politiques et économiques entre ces nations et le Maroc. L'expertise militaire des Forces Armées Royales (FAR) est particulièrement sollicitée dans cette région du continent. La coopération avec les armées éthiopienne et nigériane est institutionnalisée par des échanges de visites et des formations d’unités au Maroc, servant de modèle pour d'autres pays africains.

En ce qui concerne le Pakistan, il est à noter que Rabat et Islamabad prévoient de signer un accord de coopération militaire. Ce partenariat devrait inclure la production d'armes pakistanaises au Maroc. Quant à l'Argentine, tout comme le Brésil, elle est reconnue comme une puissance militaire. La présence des Forces Armées Royales à Buenos Aires s'inscrit dans la stratégie du royaume de diversifier ses fournisseurs internationaux.

Le Maroc avait déjà nommé des attachés militaires auprès de ses ambassades en Inde et en Turquie lors du conseil des ministres du 14 juillet 2022.