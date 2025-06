Casablanca : Aziz Akhannouch inaugure le centre R&D Oracle avec 1000 emplois prévus en 2027

Bonne nouvelle pour l'emploi et le secteur numérique au Maroc. Ce mardi, à Casablanca, le Chef du Gouvernement, Aziz Akhannouch, a inauguré le nouveau centre de recherche et développement d'Oracle. Situé au CasaNearshore Park, ce bâtiment moderne accueillera à terme plus de 800 ingénieurs, développeurs et techniciens.

Dans l'auditorium fraîchement aménagé, les discours officiels se sont succédés en présence de plusieurs membres du gouvernement et représentants du monde des affaires, parmi lesquels Mohamed Saïd Berrada, ministre de l'Éducation nationale, du préscolaire et des Sports, Marissa Scott, Consule générale des États-Unis à Casablanca, et Amal El Fallah Seghrouchni, ministre Déléguée chargée de la Transition Numérique et de la Réforme de l'Administration. Tous ont souligné un point crucial : le Maroc s'affirme comme une véritable terre d'innovation et d'opportunités pour ses jeunes talents.

«Nous avons commencé il y a quelques années avec seulement deux personnes. Aujourd'hui, nous serons bientôt 600», a déclaré Craig Stephen, Vice-Président Exécutif R&D chez Oracle, lors du point presse. Il a salué «la qualité des ingénieurs marocains : jeunes, compétents, motivés... et surtout désireux de rester ici, sans avoir à s'expatrier». «Mieux encore, certains reviennent de l'étranger, et ça, c'est une véritable réussite», s'est-il réjoui.

Le nouveau site de Casablanca s'étend sur sept étages et comprend un auditorium de 120 places, 55 salles de réunion, ainsi que des espaces de bien-être (cafétéria, salles de sport, salles de prière). Mais au-delà de l'infrastructure, c'est surtout le potentiel humain qui impressionne. «Aujourd'hui, 300 talents marocains y travaillent déjà, sans compter les stagiaires», déclare Amal El Fallah Seghrouchni. «Nous atteindrons les 1000 postes d'ici 2027», insiste-t-elle. «C'est un lieu où les jeunes Marocains peuvent se développer et renforcer leurs compétences numériques», ajoute la ministre, rappelant que ce centre est avant tout un levier stratégique pour l'emploi numérique.

Capital humain et R&D

Oracle investit également dans la formation et l'insertion professionnelle. En 2024, sur les 157 stagiaires recommandés pour l'embauche, 92 % ont été recrutés. L'engouement ne faiblit pas : plus de 5000 candidatures ont déjà été déposées pour les stages de fin d'études de 2025, dont seulement 6 % seront retenues.

Dans ses laboratoires, les équipes marocaines contribuent directement au développement mondial des produits Oracle, notamment dans :

La recherche sur les langages de programmation et l'intelligence artificielle,

Le développement de nouvelles fonctionnalités, l'optimisation de logiciels ou encore la résolution de bugs clients,

La gestion des infrastructures cloud, la sécurité des systèmes et la supervision technique 24/7,

Et enfin, la qualité logicielle, avec des tests automatisés, des simulations de charge ou de haute disponibilité.

Présente au Maroc depuis 2017, Oracle continue de miser sur l'innovation locale dans des «domaines de pointe» tels que l'intelligence artificielle, le cloud computing, la cybersécurité ou encore le traitement de graphes. Avec cette inauguration, le Maroc consolide son statut de hub numérique régional, capable de produire des technologies exportables tout en créant de l'emploi hautement qualifié.



À Agadir, un second centre a vu le jour l'an dernier. Il offre 75 postes de travail et des espaces pour accueillir des conférences.