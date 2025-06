Le vice-président de la BERD, Mark Bowman, en visite au Maroc pour des discussions de haut niveau

Le vice-président de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), Mark Bowman, effectuera une visite au Maroc du 18 au 20 juin. Au programme, des rencontres avec des responsables gouvernementaux et des chefs d'entreprise, mettant l'accent sur le financement du secteur privé et l'accompagnement de la transition vers une économie verte.

À Rabat, Bowman s'entretiendra avec des figures clés telles que la ministre de l'Économie et des Finances, Nadia Fettah Alaoui, le ministre délégué au Budget, Fouzi Lekjaa, et la ministre de la Transition énergétique, Leila Benali. Il aura également des discussions avec le conseiller royal Omar Kabbaj, le directeur général de la Banque centrale, Abderrahim Bouazza, ainsi que la maire de Rabat, Fatiha El Moudni.

La visite inclut également sa participation à la cérémonie d'ouverture de la conférence «Coupe du Monde, Climat Mondial» et à une conférence sur les femmes dans les infrastructures, organisée à l'Université Polytechnique Mohammed VI à Casablanca.

Le Maroc est un membre fondateur de la BERD et, depuis 2012, un pays d'opération depuis 2012, avec plus de 5,4 milliards d'euros investis dans 119 projets. Parmi ces investissements, 72 % sont orientés vers des initiatives du secteur privé. Les interventions de la BERD au Maroc visent à promouvoir l'énergie durable, à financer les entreprises privées, à réformer les infrastructures et à offrir des financements non souverains à travers le Royaume.