Guerre Israël-Iran : plusieurs pays arabes condamnent, le Maroc s’abstient

Les ministres des Affaires étrangères de plusieurs nations arabo-islamiques ont exprimé, dans un communiqué conjoint, leur réaction face à l'escalade militaire entre Israël et l'Iran. La liste publiée par le ministère des Affaires étrangères jordanien inclut l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, la Turquie, l'Algérie, le Pakistan, l'Égypte, le Qatar et la Mauritanie. En revanche, le Maroc s'est abstenu de participer à cette initiative de solidarité envers Téhéran.

Les signataires du communiqué «rejettent et condamnent les attaques israéliennes contre la République islamique d'Iran, ainsi que toutes les pratiques violant le droit international et les principes de la charte des Nations unies». Ils appellent à «respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale, à adhérer aux principes de bon voisinage et à résoudre les conflits par des moyens pacifiques».

Les ministres expriment leur «profonde préoccupation face à cette dangereuse escalade, menaçant la sécurité et la stabilité de toute la région». Ils soulignent «l'importance de réduire les tensions et d'établir un cessez-le-feu».

بيان مشترك

في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة وتصاعد حالة التوتر لحدود غير مسبوقة في الشرق الأوسط نتيجةً للعدوان الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يؤكد السادة وزراء خارجية كل من المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية باكستان الإسلامية،…

Les chefs de la diplomatie exhortent les parties «à ne pas cibler les installations nucléaires, protégées par l'Agence internationale de l'énergie atomique, conformément aux résolutions pertinentes de l'Agence et du Conseil de sécurité». Toute attaque contre ces sites «constitue une violation flagrante du droit international et du droit humanitaire international selon la Convention de Genève de 1949», précisent-ils.

Plusieurs partis et associations au Maroc ont dénoncé l'attaque israélienne

En s'adressant à l'Iran, les signataires insistent sur «l'importance de respecter la liberté de navigation dans les voies navigables internationales, conformément au droit international, et de ne pas compromettre la sécurité maritime internationale». Suite aux attaques israéliennes contre l'Iran, Téhéran a menacé de fermer le détroit d'Ormuz, principal passage du golfe Persique vers le golfe d'Oman, puis la mer d'Arabie et l'océan Indien.

Pour rappel, le Maroc a rompu ses relations diplomatiques avec l'Iran le 1er mai 2018, justifiant cette décision par le soutien militaire du Hezbollah, organisation libanaise chiite, aux milices du Polisario. Depuis 1980, l'Iran reconnaît la «république arabe sahraouie démocratique (RASD)».

Bien que le royaume demeure officiellement silencieux face à cette nouvelle escalade au Moyen-Orient, des partis et mouvements politiques de gauche et islamistes, tels que le PJD, le PPS, Al Adl wal Ihsane, ainsi que la Fédération de gauche démocratique et diverses associations pro-palestiniennes et anti-normalisation avec Israël, ont fermement condamné «l'agression sioniste contre le peuple iranien».