Akdital inaugure un nouvel hôpital de 155 lits à Rabat

Le groupe Akdital a inauguré l'hôpital privé Ibn Yassine à Rabat, ajoutant 155 lits à l'infrastructure de santé de la capitale. Cet établissement pluridisciplinaire comprend des services spécialisés en oncologie et fonctionne 24 heures sur 24. Il dispose d'une unité de soins intensifs complète avec 14 boxes de réanimation polyvalente, 9 unités de réanimation pédiatrique et 6 incubateurs néonatals.

Les installations chirurgicales comprennent 10 salles d'opération, 2 salles d'endoscopie, et une zone de récupération post-opératoire de 9 lits. Le service de maternité propose 11 lits et une nurserie pour un suivi complet de la grossesse et de l'accouchement. Les services d'urgence fonctionnent en continu avec 10 lits dédiés, tandis que l'unité de cardiologie interventionnelle dispose de 2 salles de cathétérisme et d'une installation pour tests d'effort.

Les services d'imagerie médicale sont opérationnels en permanence, avec IRM, scanners CT, radiographie standard, échographie et mammographie, les radiologues sur place fournissant des interprétations immédiates. Le centre international d'oncologie de Rabat offre des traitements contre le cancer grâce à une unité de chimiothérapie ambulatoire de 18 fauteuils, un équipement de radiothérapie avec un accélérateur de dernière génération, outre une unité de soins intensifs de 15 lits.

Le groupe exploite actuellement 38 établissements dans 22 villes marocaines, avec plus de 4 100 lits au total, et emploie plus de 8 515 professionnels de santé à l'échelle nationale.