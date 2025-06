Sahel : Les FAR ont accueilli une délégation de l’armée malienne

Du 27 au 29 mai, une délégation de l'armée malienne a visité le Maroc, comme l’a annoncé ce mardi 17 juin le compte officiel des Forces armées royales (FAR) sur la plateforme X. Cette visite visait à renforcer la coopération en matière de santé militaire, précise la même source. Dans ce cadre, la délégation malienne s’est rendue à l’hôpital d’instruction militaire Mohammed V de Rabat, où elle a reçu des explications sur l’organisation et la gestion de cet établissement.

Pour rappel, Bamako a accueilli, le 17 février 2025, la première session de la Commission mixte militaire Maroc-Mali. Cette réunion témoigne du rapprochement diplomatique entre les deux pays, notamment après le retrait des accords d’Alger de 2015, annoncé en janvier 2024 par le gouvernement de transition de Bamako. Cette décision a été précédée par l’adhésion du Mali, le 23 décembre 2023 à Marrakech, à l’initiative lancée le 6 novembre 2023 par le roi Mohammed VI, visant à faciliter l’accès des pays du Sahel à l’océan Atlantique.

La coopération militaire entre le royaume et le Mali inclut également la formation d’unités de l’armée malienne dans les académies et écoles militaires des Forces armées royales (FAR).