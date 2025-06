Casablanca : Avec Cameo cinema, le septième art en plein air fait son retour à l’Hippodrome

Concept de référence dans les projections en plein air au Maroc, le Cameo cinema fait son grand retour à Casablanca à partir du 20 juin 2025 à 21h00, à l’Hippodrome de Casa-Anfa. Cette année, les initiateurs ont l’ambition de proposer le septième art en plein air non seulement dans la métropole, mais aussi à Rabat, à Marrakech et dans plusieurs autres villes du pays. Il s’agit ainsi de rendre accessible une programmation riche et variée, «tout au long de la saison estivale».

Né en 2015, le Cameo cinema transforme en effet «chaque projection en une expérience immersive et conviviale, sous les étoiles». «Installé dans des lieux emblématiques de chaque ville, il offre au public une manière différente de vivre le cinéma : à ciel ouvert, dans un cadre chaleureux et original», indique un communiqué des organisateurs.

Et d’ajouter que «cette initiative vise à remettre le loisir et la culture au cœur de la vie des citoyens en proposant des formats innovants, adaptés aux goûts et aux attentes d’un large public marocain et international».

Outre le cinéma grand public, ce concept revêt une dimension ludique, à travers la promotion de la pratique cinéphile en réunissant les spectateurs autour du grand écran, dans un cadre rassembleur.