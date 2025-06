Le triathlon international s’installe à Saïdia pour une étape qualificative aux JO 2028

La station balnéaire de Saïdia Mediterrania s’apprête à devenir, dimanche 29 juin, le théâtre d’une étape clé de la Coupe du monde de triathlon. La compétition réunira près de 140 athlètes internationaux, dont les dix meilleurs mondiaux (5 femmes et 5 hommes), pour une course de haut niveau inscrite au calendrier officiel de la World Triathlon Cup, indique un communiqué. L’événement est organisé par la Fédération royale marocaine de triathlon (FRMTRI) et Madaëf Sports & Events (MSE), dans le cadre de leur engagement en faveur du développement du sport et du rayonnement du royaume à l’international.

Après avoir accueilli la Coupe d’Afrique en 2024, Saïdia confirme son statut de destination sportive internationale. Trois triathlètes marocains seront en lice pour décrocher des points qualificatifs en vue des Jeux olympiques de Los Angeles 2028. Les épreuves, comprenant la natation (1,5 km), le cyclisme (40 km) et la course à pied (10 km), se dérouleront au cœur de la station, avec une diffusion prévue sur les plateformes officielles de la Fédération internationale et la chaîne Arriyadia.

En amont de la compétition élite, la veille, la ville accueillera également la première étape du Championnat national des groupes d’âge et un aquathlon réservé aux enfants.



Programme des épreuves :

Samedi 28 juin 2025

08h00 – Départ du championnat national groupe d’âge – hommes

08h05 – Départ du championnat national groupe d’âge – femmes

12h30 – Cérémonie de remise des prix

11h30 – Reconnaissance du parcours vélo - élite

12h00 à 13h00 – Reconnaissance du parcours natation - élite

15h00 – Enregistrement des athlètes

16h00 à 17h00 – Briefing des participants, retrait des dossards & accréditations des coachs

Dimanche 29 juin 2025

10h00 – Départ de la Coupe du monde de triathlon Moulay El Hassan – élites femmes

13h00 – Départ de la Coupe du monde de triathlon Moulay El Hassan – élites hommes

15h30 – Cérémonie de remise des prix