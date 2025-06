Maroc : L'Ordre des médecins dentistes pointe l'ampleur des activités illégales

L'Ordre national des médecins dentistes (ONMD) a mis en garde contre le phénomène alarmant des pratiques illégales au Maroc, devenues une menace directe pour la santé des citoyens et pour l'image du pays en tant que destination médicale fiable. Dans un communiqué, l'instance a pointé des soins dentaires réalisés par des non-diplômés, l'usage de matériel et d'anesthésiants inappropriés, outre une stérilisation douteuse, avec de graves conséquences, des décès ou des handicaps permanents.

Dans ce contexte, l'ONMD a appelé à une mobilisation urgente, surtout que «ces interventions sont réalisées par des individus n'ayant reçu ni formation académique, ni reconnaissance légale, souvent dans des locaux insalubres, hors de tout contrôle sanitaire», notamment dans les «ateliers de prothésistes dentaires». L'ordre déplore ainsi une violation à de nombreuses dispositions légales, notamment la loi 07.05 régissant la profession, ainsi que celles sur la protection des consommateurs et les équipements médicaux.

Malgré les interventions du ministère de l'Intérieur par le biais de patrouilles et de commissions d'inspection, le phénomène persiste même dans les grandes villes, selon l'ONMD. Pourtant, «le Maroc se prépare à accueillir de grandes manifestations touristiques et sportives internationales, d'où une vigilance renforcée est essentielle pour garantir les normes les plus strictes de sécurité sanitaire», insistent les médecins dentistes.