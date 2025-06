Maroc – Arabie saoudite : Un partenariat pour la protection et la restauration des forêts

Le Maroc et l’Arabie saoudite ont signé un mémorandum d’entente stratégique pour la gestion durable des ressources forestières et la lutte contre la désertification, en marge de la rencontre internationale de haut niveau qui se tient du 16 au 18 juin 2025 à Agadir. Ayant vocation à soutenir la protection et la restauration des écosystèmes forestiers, le texte a été paraphé par l’Agence nationale des eaux et forêts (ANEF) et le Centre national pour le développement de la végétation et la lutte contre la désertification, en amont de la 21ᵉ session du Forum de l’ONU sur les forêts (FNUF21), prévue en 2026.

L’ANEF fait savoir que ce partenariat vise à «consolider les échanges techniques et scientifiques», avec «le développement des cadres stratégiques et juridiques pour la gestion forestière, la restauration, la réhabilitation et la conservation des écosystèmes, l’amélioration des techniques de reboisement et la modernisation des infrastructures de production forestière, l’intégration des technologies innovantes dans la surveillance, la gestion et la restauration, la lutte contre l’ensablement, la dégradation des terres et l’avancée du désert, le renforcement de la recherche appliquée et l’échange d’expertises».

Selon un communiqué, le mémorandum prévoit «l’intensification des programmes de reboisement, la mobilisation des acteurs territoriaux pour une gouvernance partagée, l’adoption de technologies de pointe pour une gestion efficiente des ressources naturelles et la contribution active à la lutte contre les effets du changement climatique».

Les deux signataires vont aussi collaborer dans le cadre de l’initiative Moyen-Orient vert, lancée en 2021 par l’Arabie saoudite pour «promouvoir la coopération régionale en matière de conservation de la biodiversité, de résilience des écosystèmes et de développement durable».

Les deux pays entendent ainsi contribuer à la mise en œuvre des orientations de l’Arrangement international sur les forêts, définies dans le plan stratégique de l’ONU pour les forêts 2017–2030.