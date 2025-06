Le Maroc inaugure un nouveau consulat à Miami

Le Maroc a officiellement inauguré son nouveau consulat général à Miami lundi, marquant une étape significative dans le renforcement des liens avec les ressortissants marocains répartis dans près de 20 États du sud des États-Unis. La cérémonie a été suivie par des responsables américains locaux, y compris les maires de Miami, Hollywood et Boynton Beach, ainsi que des membres de la diaspora marocaine.

Selon un communiqué de presse, la nouvelle mission diplomatique est destinée à servir à la fois de centre administratif et de puissant symbole de la connexion continue du Maroc avec ses citoyens à l'étranger.

Lors de l'événement, l'ambassadeur du Maroc aux États-Unis, Youssef Amrani, a décrit l'ouverture comme «un signe de l'engagement profond du Maroc envers sa communauté à l'étranger» et un reflet de la vision du roi Mohammed VI pour une réforme du service public inclusive et efficace. Il a décrit le consulat de Miami non seulement comme un centre de services, mais aussi comme «un acte renouvelé de confiance et de foi en un avenir partagé».

Chafika El Habti, consule générale du Maroc à Miami, a souligné l'approche moderne et tournée vers l'avenir du consulat, avec un accent fort sur la numérisation et les services électroniques — essentiels étant donné la juridiction du consulat s'étendant de la Floride à la Californie. Elle a qualifié ce poste de «percée stratégique» pour le Maroc, citant la vitalité économique de Miami et son rôle de porte d'entrée vers l'Amérique latine et du Sud.