Royaume-Uni : Le gouvernement ignore des questions d’un député pro-Polisario

Le gouvernement britannique a choisi d'ignorer les questions écrites soulevées par le député Ben Lake, un ardent défenseur du Polisario à la Chambre des Communes. Le parlementaire a interpellé le sous secrétaire d'État aux Affaires étrangères, chargé du Moyen Orient et de l’Afrique du Nord, Hamish Falconer, sur la possibilité de solliciter le Conseil de sécurité de l'ONU pour l'envoi d'une mission enquêtant sur la situation des droits de l'Homme des Sahraouis au Sahara occidental et dans les prisons marocaines.

Dans sa réponse, l'exécutif travailliste a affirmé que «le Royaume-Uni juge impératif de résoudre ce différend persistant. C'est pourquoi le ministre des Affaires étrangères a déclaré le 1er juin que la proposition d'autonomie du Maroc représente la base la plus crédible, viable et pragmatique pour une résolution durable du conflit du Sahara occidental», a écrit Hamish Falconer.

«Nous travaillons avec les parties concernées pour soutenir le processus mené par l'ONU et promouvoir le dialogue et le compromis, afin d'aboutir à une solution pacifique qui respecte la dignité et les droits du peuple du Sahara occidental, tout en contribuant à la stabilité régionale à long terme.»