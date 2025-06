Panama : Les ministres de l’Agriculture, du Commerce et le chef des renseignements attendus au Maroc

Le Maroc et le Panama ont signé, ce lundi 16 juin à Rabat, une feuille de route de coopération pour la période 2025-2027, a annoncé sur la plateforme X le ministre panaméen des Affaires étrangères, Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez, après ses entretiens avec son homologue marocain, Nasser Bourita.

Depuis novembre 2024, les relations entre les deux pays se sont renforcées suite à la décision de Panama City de suspendre sa reconnaissance de la «RASD». Cette dynamique sera soutenue par des visites de hauts responsables panaméens au Maroc.

Rabat s'apprête à accueillir «dans les prochaines semaines ou mois, les ministres panaméens de l’Agriculture et du Commerce, ainsi que le chef des renseignements», a révélé Nasser Bourita à la presse. Les investisseurs des deux pays sont également encouragés à soutenir ce rapprochement. Le chef de la diplomatie marocaine a précisé que la coopération entre Rabat et Panama City se concentrera sur les secteurs des ports, des engrais et du tourisme.

Nasser Bourita a également reçu une invitation à se rendre au Panama en 2026, «pour consolider nos relations bilatérales et positionner le Panama comme une destination stratégique pour l'investissement, l'innovation et le développement durable dans la région», a déclaré Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez.

La République du Panama est membre non-permanent du Conseil de sécurité de l'ONU jusqu'au 31 décembre 2026.