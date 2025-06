Après les islamistes, le PPS «condamne l’agression sioniste contre le peuple iranien»

Le Parti du Progrès et du Socialisme (PPS) s'est joint aux voix marocaines dénonçant les frappes israéliennes contre l'Iran. «Le PPS observe avec une profonde inquiétude les développements extrêmement dangereux au Moyen-Orient, liés à l'attaque odieuse et inacceptable menée par l'entité sioniste contre le peuple iranien. Il s'agit d'une violation flagrante de la souveraineté d'un pays et d'une grave atteinte à son peuple et à ses diverses composantes», déclarent les camarades de Nabil Benabdellah dans un communiqué.

Le PPS précise que sa position s'appuie sur «son soutien à la paix, son rejet de la guerre et son adhésion aux principes et règles du droit international». Le parti souligne également avoir des «réserves et des désaccords» vis-à-vis des «positions du régime iranien sur des questions fondamentales concernant le Maroc». Il est important de rappeler que l'Iran reconnaît, depuis 1980, la «République arabe sahraouie démocratique (RASD)».

En s'inspirant de son héritage communiste, le PPS affirme que «cette agression sioniste brutale contre le peuple iranien est soutenue politiquement, logistiquement, diplomatiquement et médiatiquement par les puissances impérialistes, ce qui représente de graves risques pour la paix régionale et mondiale».

Le communiqué conclut en rappelant que «cette nouvelle agression sioniste-impérialiste coïncide avec la guerre d'extermination contre la Palestine infligée, notamment à Gaza, et fait suite aux attaques systématiques de l'entité sioniste contre nos pays frères, le Liban et la Syrie».

Pour mémoire, le PPS avait déjà demandé, en novembre 2023, à l’État marocain une révision de ses relations diplomatiques avec Israël.