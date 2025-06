Marrakech Coffee & Tea Festival : La cité ocre devient capitale panafricaine du café et du thé

Le temps d’une première édition du Marrakech Coffee & Tea Festival, du 1er au 3 novembre 2025, la cité ocre devient la capitale panafricaine du café et du thé. Dans le circuit automobile Moulay El Hassan du Marrakech Parc Expo, l’événement est en effet le plus grand du genre en Afrique, sur 12 500 m² rassemblant plus de 400 exposants et près de 30 000 visiteurs venus du continent, du Moyen-Orient, d’Europe, d’Asie et d’ailleurs.

Selon les organisateurs, ce festival est même «une plateforme unique de rencontres professionnelles, d’échanges commerciaux et de découvertes autour des filières du café et du thé, en pleine croissance en Afrique». Pour accompagner cette dynamique, l’événement propose un programme scientifique et technique composé de «100 conférences, séminaires, masterclasses et ateliers animés par des experts nationaux et internationaux».

Le festival prévoit également des «Championnats marocains Coffee & Tea Masters, qui mettent en avant le savoir-faire et la créativité des meilleurs baristas de café et de thé». Les visiteurs peuvent aussi assister à des dégustations, des démonstrations ou encore des ateliers interactifs.

Par ailleurs, l’édition inaugurale revêt une grande symbolique, avec la commémoration du 50e anniversaire de la Marche verte. Le 1er novembre prochain, un concert est prévu en ouverture, en présence d’artistes du Maroc et de la diaspora, «pour honorer cette épopée nationale et réaffirmer notre attachement indéfectible à nos provinces du Sud», indiquent les organisateurs.

Dans le même sens, une programmation culturelle et artistique complète le programme, avec une galerie d’art mettant en avant «des œuvres inspirées par la culture du café et du thé ainsi que des objets liés à cet univers». Pour sa part, un Music lounge accueillera quotidiennement des performances musicales live.