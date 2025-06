Marhaba 2025 : Royal Air Maroc déploie plus de 6,6 millions de sièges vers 95 destinations

Pour cet été, Royal Air Maroc dévoile une offre exceptionnelle avec plus de 6,6 millions de sièges disponibles vers 95 destinations, marquant une augmentation de 700 000 sièges par rapport à l'année précédente, selon un communiqué. La compagnie nationale vise à faciliter le retour des Marocains du monde et à répondre à une demande croissante, notamment en provenance d'Europe, d'Afrique, d'Amérique et d'Asie.

Pour atteindre cet objectif, de nouvelles lignes ont été inaugurées vers Sao Paulo, Pékin, Toronto, Catane et Londres-Stansted. De plus, la récente ouverture de la liaison entre Rabat et Dakhla vient renforcer le réseau domestique. La flotte de Royal Air Maroc s'est modernisée avec l'ajout de huit nouveaux appareils et l'affrètement de quatre avions supplémentaires pour la saison estivale. La compagnie entend ainsi consolider le rôle du Maroc en tant que hub aérien continental.

La fréquence des vols vers Nouakchott a été augmentée à neuf par semaine, tandis que Dakar bénéficie désormais de deux vols quotidiens, soit un total de 14 vols hebdomadaires.

À Casablanca, de nouveaux créneaux horaires ont été mis en place pour faciliter les correspondances. Des vols nocturnes seront dédiés aux liaisons vers l'Europe, notamment vers Bruxelles, Paris Orly, Paris CDG, Milan, Bologne et Londres Stansted. Par ailleurs, une plage horaire diurne sera spécialement réservée aux vols vers l'Afrique, desservant Dakar, Abidjan, Bamako, Lagos et Conakry.

En outre, les liaisons directes entre la capitale économique et Malaga, Valence, Lisbonne et Porto seront opérées par des appareils moyen-courriers de type Boeing 737 et Embraer 190, répartis entre Tanger, Nador et Oujda.

«Toutes les équipes de Royal Air Maroc sont mobilisées pour réussir cette saison estivale, notamment au profit de nos concitoyens établis à l'étranger, en leur garantissant la meilleure expérience client», déclare Hamid Addou, PDG de Royal Air Maroc. Les billets sont déjà disponibles à la vente sur les canaux habituels.