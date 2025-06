Rabat accueille la 40e Semaine du cheval du 5 au 13 juillet

La 40ᵉ édition de la Semaine du cheval se tiendra du 5 au 13 juillet prochain à Dar Es Salam, à Rabat. Organisé par la Fédération royale marocaine des sports équestres (FRMSE), l’événement se déroulera sur neuf jours. Les meilleurs cavaliers du pays s’affronteront sur la piste fédérale à l’occasion des Championnats du Maroc de saut d’obstacles et de dressage.

Les épreuves, préparées tout au long de l’année à travers des qualifications régionales, se répartiront en une vingtaine de catégories, tous âges et niveaux confondus, indique un communiqué. Les compétitions auront lieu de jour comme de nuit, avec sept soirées prévues à partir de 21h. L’entrée est gratuite.

Des navettes gratuites seront proposées depuis Rabat, Salé et Témara. Le site accueillera aussi un village pour enfants, des stands de restauration et des exposants. Le programme sera bientôt disponible, et les épreuves retransmises en direct sur le site de la FRMSE.