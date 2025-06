L'Espagne déjoue une tentative de trafic de 13 voitures volées vers le Maroc

La police nationale espagnole a déjoué une tentative de trafic de 13 voitures volées destinées au Maroc et a arrêté 10 individus de diverses nationalités, pour leur implication dans le vol de véhicules, la falsification d'identité et le transport illégal.

Cette opération fait partie d'une large campagne sécuritaire autour du port d'Algésiras. Les unités de divers services de sécurité se sont concentrées sur les points de sortie menant au port de Tanger. Elles ont ainsi intercepté des véhicules avec de faux papiers, manipulés par des réseaux criminels internationaux, selon des sources médiatiques espagnoles.

Les informations indiquent que les réseaux impliqués sont actifs en France, en Pologne et en Belgique, où ils falsifient les données des voitures volées pour dissimuler leur origine et échapper aux contrôles, notamment lors de l'opération Traversée du Détroit, qui voit une augmentation significative des mouvements entre l'Europe et le Maroc.