Migration ouvrière : Le Maroc participe à la consultation sur un projet de loi type en Afrique

Une consultation continentale sur le projet de loi type sur la migration de main-d'œuvre en Afrique est lancée du 16 au 18 juin à Nairobi, au Kenya, à l’initiative du Parlement panafricain (PAP), bras législatif de l’Union africaine (UA), avec la participation du Maroc, apprend-on auprès de l’institution législative panafricaine.

Le Maroc est représenté à cette consultation, organisée en partenariat avec la Commission de l'UA et de l’Organisation internationale du travail (OIT), par Hanaa Benkhair, conseillère parlementaire marocaine et membre du PAP.

Dans une déclaration à la MAP, Benkhair a indiqué que cette participation témoigne de l'engagement du Maroc aux initiatives continentales stratégiques, à même de contribuer à l’édification d'une Afrique unifiée, sûre et prospère. Il s’agit ainsi de renforcer la coopération législative et d’échanger les expériences et les bonnes pratiques, notamment en matière de protection des droits des travailleurs migrants et de justice sociale.

Benkhair a de même expliqué que la réunion vise à approfondir les consultations avec les acteurs parlementaires, institutionnels et de la société civile africains, afin d'élaborer un cadre législatif unifié régissant la migration de main-d'œuvre sur le continent, garantissant de la sorte le respect des droits fondamentaux des travailleurs migrants et favorisant l'intégration économique et sociale entre les pays africains.

La consultation réunit des représentants des parlements nationaux et régionaux, des organisations patronales et syndicales, ainsi que des experts de l'Union africaine et de l'Organisation internationale du travail.