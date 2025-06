Égalité des sexes : Le Maroc toujours parmi les pires élèves du classement mondial

Le Maroc se place 137e sur 148 pays dans le dernier Rapport mondial sur l'écart entre les sexes 2025, récemment publié par le Forum économique mondial. Cette position reste inchangée par rapport à l’année dernière, bien qu’il ait été classé 136ᵉ dans le rapport de 2023.

Le rapport, publié annuellement depuis 2006, classe les pays selon quatre indicateurs principaux : la participation et les opportunités économiques (taux de participation et accès aux emplois hautement qualifiés), l’accès à l’éducation (résultats en matière d’éducation de base et supérieure), l’autonomisation politique (représentation dans les instances de décision) et la santé et la survie (espérance de vie et sex-ratio).

Le Maroc se classe 143ᵉ en participation et opportunités économiques, 114ᵉ en accès à l’éducation, 91ᵉ en autonomisation politique et 136ᵉ en santé et survie.

Position du Maroc au Maghreb et en Afrique



Au sein du Maghreb, le Maroc arrive en deuxième position, derrière la Tunisie (123ᵉ au niveau mondial). L’Algérie occupe la 141ᵉ place, tandis que la Mauritanie et la Libye ne figurent pas dans le classement.

À l’échelle du monde arabe, le Maroc se classe 10ᵉ, derrière les Émirats arabes unis (69ᵉ), Bahreïn (104ᵉ), la Jordanie (122ᵉ), la Tunisie (123ᵉ), le Koweït (128ᵉ), les Comores (115ᵉ), l’Arabie saoudite (132ᵉ), Oman (143ᵉ) et le Liban (136ᵉ).

Sur le continent africain, le Maroc se positionne au 27ᵉ rang. La Namibie arrive en tête du classement africain (7ᵉ au niveau mondial), suivie du Cap-Vert (30ᵉ) et de l’Afrique du Sud (33ᵉ).

Disparités mondiales dans la progression vers l’égalité des sexes

À l’échelle mondiale, l’Islande conserve sa place de leader en matière d’égalité entre les sexes, devant ses voisins : la Finlande et la Norvège, respectivement 2ᵉ et 3ᵉ. Le Royaume-Uni se hisse à la 4ᵉ place, suivi de la Nouvelle-Zélande et de la Suède (6ᵉ). En bas du classement figurent l’Iran (145ᵉ), le Tchad (146ᵉ), le Soudan (147ᵉ) et le Pakistan, qui ferme la marche à la 148ᵉ place.

Le rapport souligne que les trajectoires vers l’égalité des sexes varient considérablement selon les régions. L’Amérique du Nord, l’Europe, ainsi que l’Amérique latine et les Caraïbes sont en tête, avec environ les trois quarts de l’écart comblés (respectivement 75,8%, 75,1% et 74,5%).

Les régions intermédiaires comprennent l’Asie centrale (69,8%), l’Asie de l’Est et le Pacifique (69,4%), ainsi que l’Afrique subsaharienne (68,0%), qui se rapprochent progressivement du seuil de 70%. Enfin, l’Asie du Sud (64,6%) et la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (61,7%) restent en bas du classement, n’ayant comblé qu’environ deux tiers de l’écart entre les sexes.