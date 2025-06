Sahara : La proposition d’autonomie, «base unique» de solution pour le Panama

Le ministre panaméen des Affaires étrangères Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez et son homologue marocain Nasser Bourita

Le ministre panaméen des Affaires étrangères est présent au Maroc, du 14 au 18 juin 2025, dans le cadre d’une visite officielle durant laquelle il a tenu un point de presse conjoint avec son homologue marocain, Nasser Bourita, ce lundi à Rabat. Lors de cette rencontre sanctionnant la signature d’un communiqué conjoint et de deux autres textes bilatéraux, Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez a affirmé que son pays considérait le plan d’autonomie au Sahara comme «la base la plus sérieuse, crédible et réaliste pour progresser vers un règlement durable» du différend régional.

Aligné sur la proposition formulée par le royaume depuis 2007, le chef de la diplomatie du Panama a souligné «l’urgence de parvenir à une solution définitive et viable à ce conflit», en sa qualité de membre non permanent du Conseil de sécurité de l’ONU.

«Dans ce contexte, la République du Panama réaffirme son soutien à la proposition marocaine de Plan d’autonomie, présentée en 2007 et approuvée par la résolution 2756 du Conseil de sécurité des Nations unies, la considérant comme la base la plus sérieuse, crédible et réaliste pour progresser vers un règlement durable du différend territorial au Sahara. Je suis convaincu qu’à l’avenir, elle sera la seule base.» Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez, ministre des Affaires étrangères du Panama

Un revers pour le Polisario en Amérique latine

Ce développement fait suite à une année marqué par une réorientation progressive de la politique étrangère du Panama, au sujet de la question du Sahara. En janvier 2024, une Déclaration conjointe a d’ailleurs été signée dans ce sens, à l’issue de la rencontre bilatérale tenue en visioconférence entre le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger Nasser Bourita, et son homologue panaméenne à ce moment-là, Janaina Tewaney Mencomo.

Dans le temps, la Panama a déjà affirmé son «soutien à l’Initiative d’autonomie» comme «unique base pour une solution juste et durable» au différend régional. A ce titre, le gouvernement panaméen s’est engagé à «définir son action future et prendre position sur la base de cette déclaration». C’est ainsi qu’en novembre 2024, le pays a suspendu ses relations avec la «République arabe sahraouie démocratique (RASD)».

Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez et Nasser Bourita

Lors de cette nouvelle rencontre entre Rabat et Panama City, Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez se félicite désormais d’une «nouvelle étape dans la dynamique des relations bilatérales». Dans le même sens, le ministre a souligné que son pays approuvait «l’élan constructif impulsé sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en faveur de la sécurité et d’une solution «définitive et viable» à la question du Sahara.

«La République du Panama maintient que les Nations unies demeurent l’instance appropriée pour réunir toutes les parties concernées, afin de parvenir à une solution pacifique qui respecte et défende les principes d’une solution durable.» Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez

A ce titre, le chef de la diplomatie panaméenne a réitéré également son soutien aux efforts onusiens en faveur d’une «solution durable, juste et acceptable».

Une coopération renforcée entre le Maroc et le Panama

Par ailleurs, les deux parties ont souligné leur «engagement indéfectible pour les valeurs fondamentales de solidarité, de respect mutuel, de multilatéralisme, de paix, de stabilité, le respect des droits humains, ainsi que des principes de souveraineté et d’intégrité territoriale des pays». En plus du communiqué conjoint, le Maroc et le Panama ont signé un accord sur l’exemption de visa pour les passeports diplomatiques et officiels, ainsi qu’une feuille de route pour la coopération couvrant la période 2025-2027.

En effet, cette visite a été l’occasion de mettre en avant la qualité de la coopération entre Maroc et le Panama dans divers secteurs, à commencer par les grands projets d’infrastructures. Lors du point de presse, Nasser Bourita a annoncé également le renforcement des liens bilatéraux en matière de tourisme et de sécurité alimentaire, ainsi que l’activité portuaire.

«Nous partageons de nombreuses similitudes : d’importants investissements dans les ports, les chemins de fer, l’acheminement d’électricité et les hôpitaux, avec un seul objectif. C’est celui d’apporter prospérité et vie meilleure à nos populations», a déclaré pour sa part Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez.

Dans ce contexte, le rapprochement politique entre les deux pays renforce les liens de cette coopération multisectorielle. Les deux partie ont aussi réaffirmé l’importance des échanges entre les peuples et le renforcement de la compréhension mutuelle, y compris par la coopération culturelle, dans l’éducation et l’enseignement, ou encore les arts.

L’année dernière, le Panama a déjà affirmé que cette dynamique était alignée sur ses intérêts communs avec le royaume. Dans sa précédente déclaration, il a notamment été question d’«intérêt national» et de «principes fondamentaux» de la politique étrangère, avec «des objectifs et des valeurs qui guident le multilatéralisme».