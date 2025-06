Royaume-Uni : Une session au Parlement pour examiner les relations avec le Maroc

A l’initiative du député conservateur, Andrew Murrison, la Chambre basse du Parlement britannique accueillera, dans l’après-midi du mercredi 18 juin, une session portant sur l’examen des relations avec le Maroc. Le ministre des Affaires étrangères, David Lammy, devrait y assister pour apporter des réponses aux interventions des députés.

La session intervient dans le sillage du soutien du gouvernement britannique au plan marocain d’autonomie pour le Sahara, exprimé le 1er juin. A l’issue de ses entretiens avec son homologue marocain, Nasser Bourita, dans le cadre de la cinquième session du Dialogue stratégique entre les deux pays, le chef de la diplomatie du Royaume-Uni a qualifié la solution proposée par le Maroc en 2007 de «base la plus crédible, viable et pragmatique pour un règlement durable» de la question.

David Lammy a également «discuté des opportunités commerciales pour les entreprises britanniques au Maroc ; il a notamment mis en avant les opportunités d'investissement en amont de la Coupe du monde masculine de football de la FIFA 2030, que le Maroc co-organise avec l'Espagne et le Portugal», a souligné le député Andrew Murrison dans une note.

Le parlementaire conservateur a relevé que «le total des échanges de biens et services (exportations et importations) entre le Royaume-Uni et le Maroc s'est élevé à 4,2 milliards de livres sterling en 2024, soit une hausse de 0,6 milliard de livres sterling par rapport à 2023».

Pour rappel, la Chambre basse du Parlement britannique avait accueilli, le 8 mai 2024, soit deux mois avant les législatives anticipées du 4 juillet, une session consacrée alors à l’examen d’une éventuelle reconnaissance par le Royaume-Uni de la marocanité du Sahara. Une réunion à l’initiative de l’ancien député conservateur Daniel Kawczynski, marquée par la présence des alliés du Polisario à la Chambre des communes.