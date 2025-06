Hamza Igamane : Le phénomène marocain courtisé par plusieurs clubs européens

L'attaquant marocain Hamza Igamane continue d'attirer l'attention de nombreux clubs européens après une saison impressionnante avec le club écossais des Glasgow Rangers. La probabilité d'un départ lors du mercato estival s'intensifie.

Igamane, âgé de 22 ans, a réalisé une performance exceptionnelle lors de la saison 2024-2025, marquant 11 buts et délivrant une passe décisive sous le maillot des Rangers.

Selon des médias spécialisés, le joueur suscite l'intérêt de plusieurs clubs français, notamment Strasbourg, Rennes et Lille. Des clubs anglais se sont également manifestés, avec West Ham United, Everton et Brentford parmi les plus en vue. Ce dernier chercherait à signer Igamane pour remplacer leur joueur Bryan Mbeumo, qui pourrait rejoindre Manchester United.

Le contrat de l'attaquant marocain avec les Rangers court jusqu'en juin 2029, tandis que sa valeur marchande actuelle est estimée à environ 4 millions d'euros.