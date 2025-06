Îles Canaries : Arrestation d’un suspect d’un réseau impliqué dans le trafic de migrants, opérant depuis Tan-Tan

Sur l'île de Fuerteventura dans l'archipel des Canaries, la police nationale espagnole a interpellé un homme soupçonné d'appartenir à un réseau criminel impliqué dans la facilitation de la migration irrégulière. Cette arrestation s'inscrit dans le cadre d'une enquête ciblant une organisation spécialisée dans le trafic d'êtres humains.

D'après des sources médiatiques locales de l'archipel, ce réseau opère à partir du Maroc, utilisant la côte près de Tan-Tan comme point de départ pour transporter des migrants vers les îles Canaries à bord de bateaux pneumatiques.

L'homme arrêté était chargé de collecter les paiements, de coordonner les déplacements internes et d'assurer le soutien logistique des migrants à leur arrivée sur les îles. Les investigations révèlent que le réseau percevait plus de 4 000 euros pour chaque migrant introduit clandestinement.

L'organisation montre un haut degré de spécialisation, avec une répartition précise des tâches parmi ses membres, incluant le recrutement, le transport, la surveillance et la gestion financière. Elle dispose également de moyens logistiques sophistiqués, tels que des véhicules tout-terrain et des outils technologiques pour gérer les paiements et coordonner les opérations.

Le suspect a été présenté devant le tribunal de première instance, où le juge a ordonné son placement en détention provisoire.