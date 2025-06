«Le Maroc m’a toujours soutenu» : Mohamed Ihattaren opte pour les Lions de l’Atlas

«Oui, pour moi, ce sera désormais l’équipe marocaine. Le Maroc m’a toujours soutenu», a confié ce week-end Mohamed Ihattaren au média néerlandais SportNieuwsNL, officialisant ainsi son choix de porter les couleurs des Lions de l’Atlas. À 23 ans, l’ancien prodige du football néerlandais, né à Utrecht et d’origine marocaine, change de cap après des années d’hésitations.

Révélé très jeune au PSV Eindhoven, Ihattaren avait choisi les Pays-Bas au sommet de sa notoriété. Il avait été appelé plusieurs fois avec les Oranje sans jamais fouler le terrain. Sa progression, prometteuse a ensuite été brutalement freinée par des problèmes personnels (décès de son père) et judiciaires, au point de le faire disparaître des radars, rappelle Le360.

Après presque trois saisons sans jouer, le Maroco-néerlandais a finalement retrouvé du temps de jeu avec le RKC Waalwijk, enregistrant 4 buts et 5 passes décisives en Eredivisie. C’est dans ce contexte de renaissance qu’il annonce aujourd’hui vouloir s'engagrer auprès des Lions de l’Atlas, un choix qu’il qualifie de «naturel». D'après lui, le soutien de la fédération marocaine ne lui a jamais fait défaut.

Déjà approché par la fédération marocaine en 2019, Ihattaren avait cette année-là décliné l'offre. Reste à voir si le sélectionneur Walid Regragui lui ouvrira les portes de l’équipe nationale.

Aujourd'hui, son avenir immédiat reste incertain. C'est pourquoi, le joueur se dit ouvert à toutes les possibilités, notamment en Belgique ou aux Pays-Bas : «Les Pays-Bas seraient formidables, mais la Belgique n’est pas loin non plus de là où je suis actuellement. Mais on ne sait jamais comment les choses évoluent dans le monde du football. Il faut que l’intérêt soit là et qu’ils parviennent à un accord avec mon agent. D’ici là, je verrai bien ce qui se passera. Je pense que chaque étape est la bonne pour moi».