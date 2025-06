Presse : Élection du président de la branche Fès-Meknès de la FMEJ

Le vendredi 13 juin 2025, à Meknès, les membres régionaux de la Fédération marocaine des éditeurs de journaux ont renouvelé leur confiance en Youssef Essouhi, le reconduisant à la présidence de sa branche régionale pour Fès-Meknès. Cette décision a été prise lors d'une assemblée générale ordinaire, rassemblant des représentants de plus de quarante entreprises de presse issues de diverses provinces de la région, ainsi que des personnalités nationales et médiatiques.

Au cours de cette réunion, les participants ont discuté et approuvé les rapports moral et financier, tout en procédant à l'élection d'un nouveau conseil pour la branche régionale. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du dynamisme organisationnel continu de la fédération, qui vise à soutenir le développement des entreprises de presse à l'échelle nationale.

L'assemblée générale a également mis en lumière les défis auxquels le journalisme régional est confronté, exprimant des préoccupations quant à l'impact des nouvelles lois de soutien public sur les petites entreprises et celles en émergence. Elle a plaidé pour une plus grande flexibilité, prenant en compte les réalités professionnelles et économiques de ces entités.

Les participants ont souligné la précarité des conditions des entreprises de presse dans la région de Fès-Meknès, malgré son importance historique et académique. Ils ont appelé à créer un environnement de travail stimulant et à offrir un soutien tangible aux médias régionaux, tout en luttant contre les pratiques non professionnelles.

Les participants ont exhorté les autorités et les acteurs locaux à établir des partenariats équitables et à fournir un soutien durable aux entreprises de presse régionales.