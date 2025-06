Maroc : L’avocate Souad Brahma succède à Aziz Rhali à la tête de l’AMDH

L’Association marocaine des droits humains (AMDH) a annoncé, dimanche 15 juin, la nouvelle conduction de l’avocate Souad Brahma en tant que présidente. Cette élection fait suite au 14e congrès de l’ONG, tenu du 22 au 25 mai à Bouznika et ayant donné lieu à l’élection d’un bureau central, qui a désigné la militante. Celle-ci succède ainsi à Aziz Rhali, qui avait exercé deux mandats consécutifs.

Le bureau central s’est composé de 23 membres, dont 8 femmes (35%) et 7 jeunes (31%), a fait savoir l’association. Les vice-présidents choisis sont Farouk Mehdaoui, Ahmed El Haij, Omar Arbib et Essadek Maa El-Ainin, tandis que le secrétariat général est composé de Khadija Riadi et de son adjoint, Brahim Hachane. Par ailleurs, la trésorerie est tenue pas Azzedine Baalal et son adjoint et son adjoint Brahim Missour.

Les autres membres conseillers au sein du bureau élu sont Achraf Mimoun, Omar Rachidi, Meriem Meskar, Saad Abil, Oumaima El Ghofri, Zineb Bechnaoui, Mostafa Briouel, Ghassane Iben Ouazi, Soumia Regragui, Naima Ouahli, Abdelilah Tachfine, Abderrahim El Morabit, Ennajem Marmouch et Zohra Koubia.