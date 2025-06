Élections Maroc 2026 : Le PAM relance le débat sur la participation des MRE

À un peu plus d'un an des élections législatives de 2026, la question de la participation des Marocains résidant à l'étranger (MRE) revient sur le devant de la scène. Nadia Bzendfa, députée du Parti Authenticité et Modernité (PAM), a interpellé le ministre de l'Intérieur sur les «mesures pratiques envisagées par le ministère pour assurer une participation effective des Marocains du monde aux prochaines élections, tant en tant qu'électeurs que candidats, depuis leurs pays d'accueil».

Dans son intervention, la parlementaire a rappelé que l'article 17 de la Constitution garantit aux Marocains résidant à l'étranger «des droits de pleine citoyenneté, y compris le droit de vote et d'éligibilité. Ils peuvent se présenter aux élections sur les listes et dans les circonscriptions électorales locales, régionales et nationales».

En mars 2021, une large majorité de députés avait rejeté un amendement proposé par le Parti de l'Istiqlal visant à permettre aux MRE de participer directement aux élections législatives de septembre 2021. Le résultat du vote était sans équivoque : 244 voix contre, 8 abstentions et seulement 18 pour, tous issus de l'Istiqlal. Le Parti de la Justice et du Développement (PJD), le PAM, le Rassemblement National des Indépendants (RNI), l'Union Socialiste des Forces Populaires (USFP) et le Mouvement Populaire (MP) avaient notamment voté contre cette participation politique des MRE.