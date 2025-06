Armement : Le Maroc lance la Société de gestion des zones industrielles de défense

Après l'approbation en août 2020 du cadre juridique pour le développement d'une industrie nationale de défense, le Maroc avance dans sa stratégie avec la création de la Société de gestion des zones industrielles de défense (SGZID), comme l'indique le Bulletin officiel du 5 juin.

Le 22 mai, le gouvernement a donné son aval à l'Agence de logements et d'équipements militaires (ALEM) et à la MEDZ, filiale de la Caisse de dépôt et de gestion (CDG) spécialisée dans la gestion des parcs industriels, pour lancer la SGZID, précise le document officiel.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre des directives du roi Mohammed VI, annoncées lors du conseil des ministres du 1er juin 2024. Elle vise à créer deux zones industrielles destinées à «accueillir les industries de défense relatives au matériel et aux équipements de défense et de sécurité, aux armes et munitions», a précisé le cabinet royal dans un communiqué.

Pour mémoire, un accord de partenariat stratégique a été signé le 8 novembre 2023 entre le ministère de l'Économie et des Finances, le ministère de l'Industrie et du Commerce, l'Administration de la Défense nationale, la Caisse de dépôt et de gestion, et l'Agence de logements et d'équipements militaires.

La Société de gestion des zones industrielles de défense dispose d'un capital initial de 300 000 dirhams, partagé à parts égales entre l'ALEM et la MEDZ.