Le Japon soutient trois projets d’eau et d’agriculture dans le sud-est du Maroc

L’ambassade du Japon a remis, les 11 et 12 juin dernier, trois projets de développement aux provinces d’Errachidia et Tinghir, dans le cadre de son programme de dons KUSANONE. Dotés d’un financement global de 1,57 million de dirhams, ces micro-projets ont vocation à renforcer la sécurité humaine à l’échelle locale, indique un communiqué. Pour ce faire, ils ont établi deux priorités : l’accès à l’eau potable et l’amélioration des systèmes d’irrigation.

À M’daghra (Errachidia), la Coopérative ALJID agricole bénéficie de la construction d’une séguia en béton sur 950 mètres, destinée à irriguer plus efficacement les cultures de 460 familles. L'objectif affiché : renforcer la sécurité alimentaire, réduire le temps d’irrigation et aider la population à s’adapter aux effets du changement climatique.

À Taghzout Nait Atta (Tinghir), un système de pompage solaire et un bassin d’accumulation ont été installés pour améliorer la rentabilité agricole de 3 800 habitants. Porté par l’association Bougafer, le projet devrait aussi permettre l’extension du périmètre cultivable.

Enfin, au douar Ouaklim (Tinghir), 5 000 habitants auront désormais accès à l’eau potable, grâce au soutien accordé à l’association Azag. En plus de garantir la disponibilité de l’eau même en période de sécheresse, l'initiative permettrait de soulager les femmes et enfants de la corvée du transport de l’eau et à enrayer l’exode rural.

Depuis son lancement en 1989, le programme KUSANONE a permis de financer 374 projets au Maroc, pour un montant cumulé de plus de 180 millions de dirhams.