Attijariwafa Bank et Banque Populaire dans le classement Forbes Global 2000 de 2025

Deux banques marocaines font partie de la 23e édition du prestigieux classement «Global 2000» de Forbes, qui répertorie les plus grandes entreprises mondiales pour l'année 2025 : Attijariwafa Bank et Banque Centrale Populaire.

Attijariwafa Bank se distingue en se plaçant à la 979e position, avec un chiffre d'affaires de 4,84 milliards de dollars, des bénéfices de 956 millions de dollars, et des actifs totalisant 71,7 milliards de dollars. La valeur boursière de cette institution financière atteint 14,44 milliards de dollars.

De son côté, la Banque Centrale Populaire occupe la 1812e place mondiale, affichant un chiffre d'affaires de 3,3 milliards de dollars, des bénéfices de 416,9 millions de dollars, et des actifs s'élevant à 53,52 milliards de dollars. Sa capitalisation boursière est de 5,87 milliards de dollars.

Forbes a établi ce classement en se basant sur quatre critères : le chiffre d'affaires, les bénéfices, les actifs et la valeur boursière. Malgré les incertitudes géopolitiques et les tensions liées aux tarifs douaniers imposés par Donald Trump, ces indicateurs ont atteint des niveaux records cette année.

La liste 2025 recense deux mille entreprises générant des revenus annuels de 52,9 billions de dollars, des bénéfices de 4,9 billions de dollars, des actifs évalués à 242,2 billions de dollars et une valeur de marché totale de 91,3 billions de dollars.

Les géants de la technologie tels qu'Amazon et Microsoft, ainsi que des poids lourds internationaux comme Saudi Aramco et la Banque industrielle et commerciale de Chine, demeurent fermement ancrés dans le top dix. Nvidia poursuit son ascension fulgurante, atteignant la 47e position cette année.