Datacenter : Avec 23 installations, le Maroc devient premier en Afrique

Le Maroc s'est affirmé comme le principal hub de centres de données en Afrique, surpassant l'Afrique du Sud avec 23 installations opérationnelles à travers le pays. Selon Global Finance Magazine, la transformation numérique rapide du Royaume a pris son essor en 2020, lorsque l'Agence de Développement du Digital (ADD) a placé le développement des infrastructures numériques au cœur de ses priorités. Le gouvernement a ensuite introduit des incitations sectorielles, telles que des réductions et exemptions fiscales, dans le cadre de la Charte Nationale de l'Investissement.

Une législation clé adoptée en 2021, exigeant que toutes les données sensibles soient hébergées à l'intérieur des frontières marocaines, a conduit à un rapatriement massif de données, stimulant ainsi l'expansion du secteur. Les principaux opérateurs de télécommunications, Maroc Telecom et Inwi, ainsi que des prestataires spécialisés comme Medasys et N+One, détiennent actuellement la majorité des installations. Parallèlement, les grandes banques exploitent leurs propres centres de données, tandis que les institutions plus petites louent des espaces de stockage.

La concurrence régionale s'est intensifiée, avec Casablanca-Settat et Rabat-Salé-Kénitra en tête de la concentration des infrastructures, grâce à une pénétration forte d'Internet et à une infrastructure énergétique fiable.

Le positionnement stratégique du Maroc a attiré de grands acteurs internationaux. Le géant technologique sud-coréen Naver a récemment annoncé son intention de construire un important centre de données d'IA au Maroc, ciblant les marchés européens avec une installation à terme d'une capacité de 500 mégawatts. Le projet bénéficie des faibles coûts de l'électricité et de ses nombreuses connexions par câbles sous-marins.

La transformation numérique au Maroc va bien au-delà des centres de données, englobant des domaines tels que la fintech, l'IA et les initiatives de gouvernement électronique. Ces avancées ont été mises en lumière lors du salon technologique Gitex Africa, qui s'est tenu en avril à Marrakech et a attiré plus de 1 400 exposants et 45 000 visiteurs venus de 130 pays.