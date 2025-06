Le maillot du Wydad pour la Coupe du Monde des Clubs classée deuxième par le New York Times

Le Wydad Athletic Club, prestigieux club de football marocain, s'est hissé à la deuxième place dans un classement des 32 maillots domicile pour la prochaine Coupe du Monde des Clubs aux États-Unis. Ce tournoi, dans sa version remaniée, offre aux équipes l'opportunité de présenter de nouveaux designs ou de conserver leurs tenues actuelles pour la saison 2025-2026.

D'après une évaluation du New York Times, le maillot du Wydad s'est démarqué par son design audacieux et sa forte identité visuelle. Conçu par Kappa, il se distingue par une palette de rouge éclatante, des lignes épurées, conférant une allure à la fois professionnelle et résolue.

Le New York Times a particulièrement salué l'aspect intimidant du maillot, soulignant comment son design s'inspire de la tradition des premiers clubs qui optaient pour des couleurs destinées à déstabiliser leurs adversaires. La critique a également mis en lumière la rareté et la qualité exceptionnelle du design de Kappa dans le paysage actuel des maillots de football.

La Coupe du Monde des Clubs réunira cet été 32 équipes aux États-Unis, sous le nouveau format élargi du tournoi.