Diaspora #393 : Nisrine Kasbaoui, retour aux racines à travers «Amazigh Threads»

En 2009, Nisrine Kasbaoui, alors installée aux États-Unis, a pris une décision radicale : faire ses valises pour rentrer au Maroc. Ce retour n'était pas une simple visite familiale ou des vacances prolongées, mais le début d'un nouveau chapitre de sa vie, où elle souhaitait fusionner son héritage amazigh avec sa passion pour la mode.

Évoluant entre deux cultures, marocaine et américaine, Nisrine a passé son enfance à Casablanca tout en restant profondément attachée à Khémisset, berceau de ses ancêtres amazighs. C'est en 2000 qu'elle s'installe aux États-Unis après son mariage, poursuivant des études en optique. Toutefois, sa passion pour la mode ne l'a jamais quittée... jusqu'au projet entrepreneurial et le retour au Maroc.

Du besoin personnel à la valorisation du patrimoine

Dans un entretien avec Yabiladi, elle confie : «Je savais que je reviendrais avec une vision et un message, pas seulement en tant qu'expatriée.» Le chemin fut semé d'embûches. À son retour, elle a affronté des défis administratifs qui ont ralenti le lancement de son projet, et l'adaptation de ses enfants au nouvel environnement lui a demandé un effort supplémentaire.

«Les choses n'étaient pas faciles ; établir mon projet a demandé beaucoup de temps et d'efforts. Quant à l'adaptation culturelle et psychologique de mes enfants, ce fut un défi en soi.» Nisrine Kasbaoui

La passion de Nisrine pour la mode s'est renforcée aux États-Unis, où elle peinait à trouver des vêtements alliant élégance, confort et originalité pour elle et ses filles. «Cela a commencé par un besoin personnel. Ne trouvant pas de modèles qui me convenaient, j'ai décidé de les créer moi-même, pour répondre à mes besoins et m'exprimer.»

Les plus grands défis sont survenus lors de la phase de fabrication. Les modèles alliant authenticité amazighe et modernité nécessitaient des compétences spécifiques absentes aux États-Unis. Elle a dû envoyer les prototypes au Maroc, ce qui a ralenti les débuts du projet.

Mais Nisrine n'a pas abandonné. Sa passion pour son héritage amazigh l'a poussée à retourner au Maroc et à lancer sa marque «Amazigh Threads» après une formation en design. À travers celle-ci, elle vise à raviver les symboles amazighs dans la mode contemporaine et à soutenir les artisans locaux.

«Mes créations portent un message culturel ; j'ai l'impression de participer à la préservation du patrimoine et de renforcer le sentiment d'appartenance. J'aspire également à soutenir les artisans locaux et à les aider à continuer.» Nisrine Kasbaoui

Des créations pour préserver l'héritage ancestral

Pour Nisrine, la mode est un puissant vecteur d'expression de la culture amazighe. Elle intègre des symboles, motifs et couleurs traditionnels dans des designs modernes, alliant authenticité et innovation. Elle voit cette approche comme un moyen de donner vie au patrimoine et de le rendre accessible à un public plus large, au Maroc et au-delà.

Son exposition à deux cultures, marocaine et américaine, lui a offert une perspective unique dans le design de mode. Elle mélange le style marocain avec une touche contemporaine, conférant à sa marque un caractère distinctif. «Faire la navette entre le Maroc et l'Amérique m'aide à élargir le marché et à construire un réseau professionnel dans le monde de la mode.»

Nisrine est convaincue que «la mode amazighe est une composante vivante de l'identité marocaine, tandis qu'à l'étranger, elle est appréciée comme un symbole culturel et artistique reflétant la richesse du patrimoine marocain».

Son ambition ultime est que sa marque atteigne une renommée mondiale, servant de pont visuel pour transmettre la profondeur de la culture amazighe au monde, dans un style mêlant passé et futur, tradition et modernité. Bien que Nisrine n'ait pas grandi dans un environnement culturel amazigh comme ses aïeux, son esprit y est profondément enraciné, et son cœur reste attaché à «Amazigh Threads».