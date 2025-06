Découvrez les trésors cachés de Marrakech : Guide des Musées incontournables

Marrakech est une étape incontournable pour quiconque visite le Maroc. Cette ville millénaire, riche en histoire, avec ses riads, palais, mosquées et sa médina, est une véritable machine à remonter le temps, transportant les visiteurs dans les merveilles du passé.

Nombre de ces anciens riads et palais ont été transformés en musées et attractions, attirant tant les locaux que les touristes. Si vous envisagez de visiter Marrakech, voici un guide pratique, compilé par Yabiladi, pour vous aider à découvrir les musées les plus emblématiques de la ville.

Dar El Bacha : trésor de la médina

Dans la médina de Marrakech, les ruelles anciennes et labyrinthiques cachent des jardins, des portes secrètes et de grandes demeures qui abritaient autrefois les pachas et l'élite politique de la ville. Aujourd'hui, beaucoup de ces résidences sont ouvertes au public. L'un des plus emblématiques est Dar El Bacha, autrefois la somptueuse demeure du puissant Pacha Thami El Glaoui.

Magnifiquement restauré, le palais témoigne du savoir-faire marocain. Chaque pièce, cour et couloir met en valeur l'artisanat traditionnel, avec des zelliges complexes, des plafonds en cèdre sculpté, des fontaines apaisantes et des jardins intérieurs luxuriants. Se promener dans Dar El Bacha, c'est comme feuilleter les pages d'un livre d'architecture marocaine.

Le palais abrite le Musée des Confluences, qui propose une large gamme d'expositions, allant des artefacts historiques à l'art contemporain marocain.

Dar El Bacha accueille également le raffiné Bacha Coffee. Fondé en 1910, il se spécialise dans les grains 100% arabica, offrant des mélanges de plus de 35 pays. Le café, autrefois un lieu de rencontre pour des figures emblématiques comme Churchill, Roosevelt, Joséphine Baker et Colette, a été restauré avec le palais après des décennies de silence suivant la Seconde Guerre mondiale.

Dar El Bacha est ouvert du mardi au dimanche, de 9h à 18h. L'entrée coûte 70 dirhams.

Le Jardin Secret, gardien des mystères

Non loin de Dar El Bacha se trouve un autre joyau caché, non pas un palais, mais un jardin secret. Le Jardin Secret, un palais du XIXe siècle restauré dont les racines remontent à la dynastie saadienne il y a plus de 400 ans, est niché dans le quartier Mouassine.

Reconstruit par Caid Ou Bihi et plus tard habité par des dirigeants politiques et religieux tels que le Cadi Moulay Mustapha et Al-Hajj Mohammed Loukrissi, le palais a été témoin de siècles de pouvoir, de déclin et de renaissance. Méticuleusement restauré à partir de 2008, il est aujourd'hui l'un des plus grands riads de la médina, avec deux magnifiques jardins, l'une des plus hautes tours de Marrakech, et une richesse d'art islamique, d'architecture arabo-andalouse et de systèmes hydrauliques traditionnels.

Les visiteurs peuvent explorer les jardins luxuriants, découvrir le patrimoine de la ville à travers des expositions, et se détendre dans deux cafés offrant des produits frais faits maison dans une oasis paisible.

Le Jardin Secret est ouvert de mars à septembre de 9h30 à 19h30, et jusqu'à 18h30 le reste de l'année. Les Marocains et les étrangers de moins de 24 ans peuvent entrer pour 80 dirhams ; les visiteurs étrangers paient 100 dirhams. L'entrée à la tour coûte 40 dirhams pour les étrangers et 30 pour les Marocains et les visiteurs de moins de 24 ans.

Musée Dar Si Said

Toujours dans la médina, le Musée Dar Si Said est un autre palais à ne pas manquer. Situé au cœur de la vieille ville, ce manoir est un hommage remarquable à l'artisanat et à la richesse culturelle marocaine.

Construit au milieu des années 1800 par Si Said Ben Moussa, frère du Grand Vizir Bou Ahmed, le palais a ensuite été converti en musée des arts et métiers marocains. Ouvert au public depuis 1932, il joue un rôle clé dans la mise en valeur de l'artisanat de générations d'artisans marocains.

Comme Dar El Bacha, Dar Si Said est une exposition en soi, avec des plafonds en cèdre sculpté, des zelliges colorés et de paisibles cours de style andalou. Chaque recoin reflète l'héritage architectural du Maroc, créant un cadre aussi captivant que les objets exposés.

Le musée abrite une impressionnante collection d'objets traditionnels : bijoux berbères reflétant l'identité régionale, céramiques de Fès et Safi, bois finement travaillé, et textiles et articles en cuir qui racontent des histoires de la vie quotidienne et des traditions cérémonielles.

Il est ouvert de 10h à 18h, avec un droit d'entrée de 30 dirhams.

Palais Bahia

Juste au coin de la rue se trouve le Palais Bahia, un autre incontournable. Commandé par le Grand Vizir Si Moussa et plus tard agrandi par son fils Bou Ahmed, le palais a été conçu pour être la résidence la plus somptueuse de son temps.

S'étendant sur près de 8 hectares, le complexe comprend des pièces richement décorées, de vastes jardins et de cours spacieuses. Des détails comme les plafonds en cèdre sculpté, les zelliges colorés et les grandes cheminées mettent en valeur le meilleur de l'artisanat marocain.

Bahia, signifiant «éclat» ou «beauté», est à la hauteur de son nom. Le palais fusionne des éléments traditionnels marocains et andalous, créant un espace d'harmonie, de paix et de luxe. La lumière filtre à travers les vitraux dans des pièces autrefois réservées aux membres de la royauté, tandis que des cours tranquilles offrent des moments de calme au milieu de l'énergie de la ville.

Le palais est ouvert de 9h à 17h. L'entrée coûte 100 dirhams.

Palais El Badi

Si vous avez encore envie de grandeur, le Palais El Badi est le joyau de la couronne. Construit en 1578 par le sultan Ahmad al-Mansour de la dynastie saadienne, il était autrefois un symbole de pouvoir royal et d'opulence.

Conçu dans un mélange de styles marocain et européen, il comportait à l'origine un décor somptueux, des mosaïques, des colonnes de marbre et des sculptures complexes. Aujourd'hui, bien qu'en ruines, le palais reste un site historique clé, reflétant la grandeur de l'architecture marocaine du XVIe siècle.

Il abrite également un espace d'exposition présentant le minbar almoravide du XIIe siècle qui se trouvait autrefois dans la mosquée Koutoubia, ainsi que d'autres expositions. Vous pouvez même visiter l'ancienne prison située dans la section souterraine du palais.

El Badi est ouvert de 8h à 17h, avec un tarif d'entrée de 100 dirhams.

Musée des Arts culinaires

Si vous préférez les musées thématiques, Marrakech a beaucoup à offrir. Commençons par la nourriture, une grande attraction pour les visiteurs du Maroc. Le Musée des Arts Culinaires Marocains est niché dans un palais du XVIIIe siècle au cœur de la médina.

Cette résidence restaurée de 5 000 m² comprend des cours élégantes avec des zelliges, du plâtre sculpté, du cèdre peint et une fontaine en marbre de Carrare. Le musée célèbre le patrimoine gastronomique du Maroc à travers des expositions, un salon de thé, un restaurant sur le toit avec vue panoramique, et des cours de cuisine pratiques.

Les visiteurs peuvent participer à des ateliers immersifs dirigés par une Dada, une chef traditionnelle qui préserve le savoir culinaire ancestral. Les sessions ont lieu à 9h, 11h et 15h, avec des prix à partir de 700 MAD.

Le lieu est ouvert tous les jours de 9h à 20h.

Musées de la Musique et de la Photographie

De la nourriture à la musique avec le Musée de la Musique de Mouassine, situé dans une magnifique maison arabo-andalouse du XVIe-XVIIe siècle dans le quartier saadien.

Ses salles vibrantes mettent en valeur le patrimoine musical diversifié du Maroc, des traditions amazighes et gnawas aux traditions arabo-andalouses et juives. Le musée offre un voyage sensoriel à travers des instruments, des photographies et des présentations audiovisuelles.

Ne manquez pas la terrasse avec une vue panoramique sur la médina et un restaurant confortable. Le musée organise également des concerts chaque lundi, mercredi et vendredi, 45 minutes de musique live suivies de thé à la menthe, le tout inclus dans votre billet à 100 MAD. Il est ouvert de 10h à 18h.

En bonus, votre billet vous donne également accès à la Maison de la Photographie voisine, une archive privée unique de l'histoire visuelle du Maroc. Fondée par Hamid Mergani et Patrick Manac’h, elle contient environ 8 000 photographies, cartes postales, plaques de verre, journaux et cartes, principalement de 1870 à 1960.

Parmi les points forts, on trouve des photographies en noir et blanc anciennes et le premier film en couleur tourné dans le Haut Atlas en 1957 par Daniel Chicault. Le musée est ouvert tous les jours de 9h30 à 19h. L'entrée est gratuite pour les enfants de moins de 15 ans, 40 dirhams pour les locaux, et 60 pour les étrangers.

Musée du Parfum

Une visite à Marrakech ne serait pas complète sans un arrêt au Musée du Parfum. Installé dans un riad du XIXe siècle magnifiquement restauré dans la médina, le musée propose aux visiteurs d'explorer le monde de la parfumerie.

Fondé par le parfumeur Abderrazzak Benchaâbane en 2006, le musée vous guide à travers la distillation, les matières premières et l'art du mélange des senteurs à l'orgue à parfums.

Huit salles intimes explorent l'art des parfums, des cosmétiques et des produits de soin corporel. Le point culminant est l'espace interactif où vous pouvez sentir différentes essences et créer votre propre parfum ou huile de massage personnalisée, une expérience sensorielle unique.

Le musée propose également des ateliers olfactifs pour enfants, les initiant à la magie des senteurs. Ouvert de 9h à 17h30, avec une entrée pour adultes à 50 dirhams.

Majorelle-YSL

Hors de la médina, d'autres musées vous attendent. À Guéliz, ne manquez pas le duo Majorelle-YSL, un havre pour les amoureux de la nature et de la mode.

Commencez par le Jardin Majorelle, un jardin botanique d'un hectare et un havre paysager créé par l'artiste orientaliste français Jacques Majorelle à partir de 1923. Après une promenade dans le jardin luxuriant, visitez le Musée Berbère, ouvert en 2011 dans l'ancien atelier de peinture de Majorelle. Le musée offre une plongée dans la culture berbère (amazighe), avec plus de 600 artefacts collectés par Pierre Bergé et Yves Saint Laurent, représentant des communautés du Rif au Sahara.

Le Jardin Majorelle est ouvert tous les jours de 8h00 à 18h30, tandis que le Musée Pierre Bergé des Arts Berbères accueille les visiteurs tous les jours de 8h30 à 18h00.

Adjacent à ceux-ci se trouve le Musée YSL, offrant un voyage immersif dans la vie et le monde créatif du légendaire créateur de mode Yves Saint Laurent. Les visiteurs peuvent admirer une sélection tournante de pièces emblématiques de haute couture, telles que la robe Mondrian, la veste safari et «le smoking», organisées thématiquement autour de concepts comme Masculin/Féminin, Afrique et Maroc, Art et Jardins. L'exposition est enrichie d'éléments multimédias comprenant des croquis, des vidéos de défilés, de la musique et des photographies qui révèlent de manière vivante les inspirations et le processus créatif de Saint Laurent.

Une boutique du musée propose des cartes postales YSL et d'autres souvenirs, tandis que le café sur place offre un endroit parfait pour se détendre et profiter du soleil.

Le musée est ouvert tous les jours, sauf le mercredi, de 8h00 à 17h30. L'entrée pour la visite combinée du Jardin Majorelle, du Musée Berbère et du Musée YSL est de 330 DH pour les adultes et 180 DH pour les enfants de moins de 10 ans et les étudiants internationaux.

Musée de l'eau

Pour une expérience contrastée en dehors des murs de la médina, le Musée Mohammed VI pour la Civilisation de l'Eau au Maroc, également connu sous le nom d'Aman, vaut bien une visite. Ce musée scientifique et interactif est dédié à l'histoire, à la gestion et à la signification culturelle de l'eau au Maroc.

Il combine des outils d'interprétation modernes avec un contenu historique riche, incluant des scénographies, des documents d'archives, des présentations multimédias et des maquettes.

Établi pour honorer l'expertise séculaire du Maroc en gestion de l'eau, des systèmes traditionnels et du rôle des Habous aux grands projets hydrauliques menés par feu le roi Hassan II et le roi Mohammed VI, le musée offre une expérience éducative et immersive conçue pour un large public.

L'entrée est de 45 DH pour les adultes et de 10 DH pour les écoliers et étudiants. Le musée est ouvert tous les jours de 9h00 à 19h00.