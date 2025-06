Etats-Unis : Hisham Aidi primé pour son travail sur l’héritage de Malcolm X

Le prix Vanguard Award a été décerné récemment au politologue marocain Hisham Aidi, aux Etats-Unis, en reconnaissance à son travail sur l’héritage de Malcolm X, figure historique américaine des droits civils et politiques. Le chercheur a reçu cette distinction de Ilyasah Shabbazz, fille du militant défunt, ainsi que de la ville de New York.

Conseiller académique au Malcolm X & Dr Betty Shabazz Memorial & Educational Center, Hisham Aidi a été primé pour le rôle de ses recherches dans la préservation de cet héritage devenu mondial. Il a notamment participé à la conception de la nouvelle exposition sur Malcolm X, qui retrace le parcours politique du militant et l’impact mondial de son engagement.

Le politologue est aussi l’auteur du documentaire «Malcolm X and the Sudanese», mettant en lumière l’influence du Soudan et de ses habitants sur cette figure historique. Chercheur principal du projet Columbia Malcolm X, Hisham Aidi a même parcouru le monde pour rencontrer des témoins direct et approfondir la compréhension globale du leg du militant.

Connu également sous le nom d’Al-Hajj Mâlik al-Shabazz, Malcolm X est né en 1925 à Omaha (Nebraska) et mort assassiné le 21 février 1965 à Harlem, dans un lieu que sa famille a transformé en un centre culturel.

A travers les décennies, Malcolm X est resté l’une des figures afro-américaines de lutte contre les discriminations raciales aux Etats-Unis, avec Rosa Parks, Martin Luther King ou encore Mohamed Ali.